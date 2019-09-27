Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №192, сентябрь 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Наука

Удивительные нематоды: трехполых червей, устойчивых к мышьяку, обнаружили в «мертвом озере»

27 сентября 2019
Caenorhabditis elegans
Фото: Caltech
Существо обитает в озере Моно в Калифорнии.

Ученые из калифорнийского Университета обнаружили в озере Моно червей, которые имеют три пола, вынашивают детенышей в собственном теле и могут жить при запредельно высоких концентрациях мышьяка.  

Озеро Моно в три раза более соленое, чем океан и имеет значение рН равное 10, что немногим меньше, чем в нашатырном спирте (11,5). До последнего времени было известно только два вида существ (кроме бактерий и водорослей), обитающих в этом озере – это ракообразные артемии и мухи-береговушки (благодаря своей выносливости прозванные «щелочными мухами» в США) Ephydra hians.

Теперь ученые обнаружили еще восемь видов эукариот, принадлежащих к классу микроскопических круглых червей, называемых нематодами. Они живут и размножаются в озере Моно и близ него. У одного из видов круглых червей – Auanema sp. – выявили три пола: особи делятся на мужских, женских и гермафродитов. Также его представители оказались живородящими: особи женского пола вынашивают детенышей внутри тела в специальном отделении (почти как кенгуру) – видимо, это защитный механизм от щелочной среды. Целиком исследование обнаруженных нематод опубликовано в журнале Current Biology. 

Среди обнаруженных видов есть как паразитические (существующие за счет рачков артемий), так и свободноживущие (добывающие себе пропитание самостоятельно) нематоды, причем среди последних ученые выделили и сторонников микробной диеты, и хищников.  

Лаборатория Штернберга давно интересуется нематодами, в частности видом Caenorhabditis elegans. Эти нематоды стали первыми живыми существами, чей геном был полностью расшифрован; выяснилось, что они используют только 300 нейронов для проявления сложного поведения, такого как сон, обучение, обоняние и движение. Эта простота делает его полезным модельным организмом для изучения фундаментальных вопросов нейробиологии. Важно отметить, что C. elegans может легко существовать в лаборатории при нормальной комнатной температуре и давлении. 

Все найденные в озере круглые черви устойчивы к воздействию мышьяка (выдерживают 500 смертельных доз для человека), концентрация которого в озере Моно повышена, и поэтому считаются экстремофилами – организмами, которые процветают в условиях, непригодных для большинства форм жизни.

Исследователи планируют определить, существуют ли конкретные биохимические и генетические факторы, которые способствуют успеху нематод в такой недружелюбной среде. Они хотят найти гены, которые обеспечивают устойчивость к мышьяку – загрязненная мышьяком питьевая вода является серьезной проблемой здравоохранения во всем мире. Понимание того, как эукариоты, такие как нематоды, справляются с мышьяком, поможет ответить на вопросы о том, как токсин проходит через клетки и органы.

Посмотрите на необыкновенного морского червя, который попался в сеть рыбакам. 

default.png
Звери
Мышь или слон: кто эффективнее борется с инфекциями
Лабрадудль
Звери
«Я выпустил Франкенштейна». Кто такие лабрадудли, и почему их ненавидит их создатель
default.png
Фото
Две «падающие звезды» на одном снимке
Саудовская Аравия
Путешествия
28 сентября Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы
Caenorhabditis elegans
Наука
Удивительные нематоды: трехполых червей, устойчивых к мышьяку, обнаружили в «мертвом озере»
Денисова пещера
Палеонтология
В Денисовой пещере в основном обитали гиены и волки
/upload/iblock/bc3/bc3ab1e25a9ba4091cde2b45905b1ca0.jpg
Жизнь планеты
Девочки превращаются в мальчиков: доминиканский феномен
/upload/iblock/e93/e933b35eb770961071e22ea1a1616c43.jpg
Наука
Война сперматозоидов позволяет червям выжить
/upload/iblock/161/16151457023db888a4966c40b69956c3.jpg
Жизнь планеты
Почему после дождя черви выползают на дорогу