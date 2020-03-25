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Наука

Удивительные снимки марсианских долин Маринер

Анастасия Баринова
25 марта 2020
HiRISE.jpg
Фото: NASA/JPL/UArizona
Долины образовались на ранних этапах формирования Марса.

В 1971-1972 годах космический аппарат «Маринер-9», запущенный  для проведения научных исследований Марса, обнаружил на Красной планете гигантскую систему каньонов. Она получила имя в честь всей программы NASA – «Mariner» символизирует тягу человечества к дальним путешествиям, отдавая дань первооткрывателям – морякам.

Долины Маринер имеют длину 4500 км – это четверть окружности планеты, ширину около 600 км и глубину до 11 км. По сравнению с Большим каньоном они в 10 раз длиннее, в 20 раз шире и в 7 раз глубже. Их разделяют на несколько регионов: лабиринт Ночи на западе, каньоны Титона и Ио восточнее, а за ними – Мелас, Кандор и Офир, Копрат, Ганг, Эос и Капри. Постепенно рельеф становится хаотичным и соединяется с равниной Хриса. С севера к долинам примыкает каньон Ювенты.

Ученые NASA показали снимок, ранее сделанный станцией Mars Reconnaissance Orbiter. На нем можно увидеть три различных ландшафта в районе каньона Ювенты: это равнины с эрозией, слои на склонах каньона, а также равнины с перевернутыми каналами: раньше они были впадинами и поднялись над остальной поверхностью.

Геология Марса – интересная и важная область астрофизики. Ее изучение позволяет больше узнать о космосе, формировании Вселенной и нашей планеты.

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