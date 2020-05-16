Угрозы глобального водного кризиса

Спрос на пресную воду, пригодную для питья и санитарно-гигиенического использования не подвержен ни влиянию пандемий, ни падению цен на нефть, ни мировым кризисам. Более того, эпидемия короновируса, вызвавшая драматическое падение производства, разрушение транспортных связей и изоляцию населения, резко стимулировала рост потребления пресной воды. По данным опубликованным ТАСС, в период с 1 по 17 марта 2020 года потребление в России этого жизненно важного природного ресурса выросло (по сравнению со среднемесячными показателями прошлого года) на 11,6 процента.

Среди ключевых проблем, стоящих перед человечеством в XXI веке, все большую остроту обретает проблема обеспечения населения пресной водой. Уровень ее годового потребления неуклонно растет. В 1900 году он составлял примерно 580 км3, в 1950-м – 1383 км3, а в 2000-м достиг 3973 км3. Таким образом, за прошлый век потребление пресной воды в мире возросло почти в 7 раз (таблица 1).

Таблица 1. Использование пресной воды (Shiklomanov, Balonishnikova, 2003)

Континенты 1900 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Европа 37,5 13,8 96,1 38,1 136 50,5 226 88,9 325 122 449 177 482 198 463 197 Северная Америка 69,6 29,2 221 83,8 287 104 410 138 555 181 676 221 653 221 705 243 Африка 40,7 27,5 49,2 32,9 55,8 37,8 89,2 61,3 124 87,0 166 124 203 150 235 170 Азия 414 249 682 437 843 540 1163 751 1417 890 1742 1084 2114 1315 2357 1458 Южная Америка 15,1 10,8 32,6 22,3 49,3 31,7 65,6 39,6 87,0 51,1 117 66,7 152 81,9 182 96 Австралия и Океания 1,6 0,6 6,8 3,3 10,4 5,0 14,5 7,2 19,9 10,3 23,5 2,7 28,5 16,4 32,5 18,7 В целом (округленно) 579 331 1088 617 1382 7 68 1968 1086 2526 1341 3175 1686 3633 1982 3973 2182

Примечание: верхний ряд — полное водопотребление, нижний — безвозвратный расход воды в кубических километрах (км³).

Основную массу пресной воды использует сельское хозяйство (около 58%), треть пресных вод (34%) расходуется в промышленности и только чуть менее десятой ее доли (8%) идет на удовлетворение личных потребностей населения.

Эксперты Всемирного банка подсчитали, что в среднем для производства одного автомобиля требуется порядка 150 тысяч литров воды, для добычи 1 барреля нефти (159 л) – 7 тысяч литров. По данным В.И. Данилова-Данильяна (2015), теплоэлектростанция мощностью 1 млн кВт потребляет в год более кубического километра воды, а АЭС такой же мощности – не менее 1,6 км3. Средний расход воды на производство тонны стали составляет не менее 20 м3 воды, тонны бумаги – порядка 200 м3, тонны химического волокна – более 4000 м3.