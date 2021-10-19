Ультразвуком по сперматозоидам: изобретен новый способ контрацепции

Ребекка Вайс, выпускница Мюнхенского технического университета по специальности «промышленный дизайн», создала аппарат, подавляющий активность сперматозоидов, что позволит предотвратить оплодотворение женской яйцеклетки. Процесс основан на применении ультразвуковых волн, имеет краткосрочный эффект и полностью безопасен для здоровья.
Изобретение может стать долгожданным решением в вопросах планирования семьи. В настоящее время большая часть подобных препаратов и процедур предназначены для женщин. Для мужчин предлагается лишь несколько вариантов: презервативы, использование которых нравится далеко не всем парам, или же вазэктомия – серьезное хирургическое вмешательство, последствия которого чаще всего необратимы.
Идея создания негормонального контрацептива появилась у Ребекки после того, как ей поставили диагноз рак шейки матки. У женщин, которые долго принимали оральные контрацептивы, вероятность развития такого вида рака оценивается на высоком уровне. Вайс, решив отказаться от этих препаратов, стала искать методы предохранения, которые устроили бы ее партнера и не навредили бы ей самой.
Обнаружив пробел в сфере мужской контрацепции, она применила свои профессиональные навыки и изобрела устройство на основе ультразвука. Дизайнер говорит, что многие до сих пор воспринимают беременность как «проблему девочек», однако пара должна разделять ответственность.
Устройство, получившее название COSO, представляет собою небольшую ванночку с водой. На протяжении двух недель мужчина опускает туда яички на несколько минут, и там они обрабатываются ультразвуком. Это уменьшает подвижность и восполнение сперматозоидов на срок до двух месяцев. Подобная процедура уже применяется в отношении стерилизации животных – Ребекка лишь адаптировала ее для человека.
Изобретение остается на стадии стартапа: чтобы оно стало официальным методом, потребуется финансовая поддержка для проведения клинических испытаний, решения авторитетных комиссий и ряд бюрократических шагов. Но все это может стать реальностью: в октябре 2021 года инновация получила немецкую премию имени Джеймса Дайсона в размере 3,6 тысяч долларов и тем самым оказалась в центре всеобщего внимания.
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