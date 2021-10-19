Ультразвуком по сперматозоидам: изобретен новый способ контрацепции

Изобретение может стать долгожданным решением в вопросах планирования семьи. В настоящее время большая часть подобных препаратов и процедур предназначены для женщин. Для мужчин предлагается лишь несколько вариантов: презервативы, использование которых нравится далеко не всем парам, или же вазэктомия – серьезное хирургическое вмешательство, последствия которого чаще всего необратимы.

Идея создания негормонального контрацептива появилась у Ребекки после того, как ей поставили диагноз рак шейки матки. У женщин, которые долго принимали оральные контрацептивы, вероятность развития такого вида рака оценивается на высоком уровне. Вайс, решив отказаться от этих препаратов, стала искать методы предохранения, которые устроили бы ее партнера и не навредили бы ей самой.

Обнаружив пробел в сфере мужской контрацепции, она применила свои профессиональные навыки и изобрела устройство на основе ультразвука. Дизайнер говорит, что многие до сих пор воспринимают беременность как «проблему девочек», однако пара должна разделять ответственность.