Уникальный снимок солнечного затмения сделан в ОАЭ

Американский фотограф Джошуа Крипс (Joshua Cripps) снимает дикую природу — животных и ландшафты. Звездное небо или астрономические явления также иллюстрируют красоту окружающего нас мира, и недавно Джошуа решил снять солнечное затмение, показав его с необычной стороны — вписав в пейзаж.

26 декабря произошло кольцеобразное затмение Солнца — пятое и последнее затмение 2019 года. Кольцеобразным называется затмение Солнца, при котором земную поверхность пересекает конус — продолжение лунной тени. Спутник Земли слишком далек от нее, чтобы полностью закрыть звезду: расстояние от Земли до Луны 26 декабря 2019 года составило 384826 км, поэтому лунная тень не дотянулась до земной поверхности. Закрывая только 0.9701 диаметра солнечного диска, Луна оставляет видимым тонкий ободок.