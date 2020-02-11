Уникальный снимок солнечного затмения сделан в ОАЭ

Американский фотограф Джошуа Крипс (Joshua Cripps) снимает дикую природу — животных и ландшафты. Звездное небо или астрономические явления также иллюстрируют красоту окружающего нас мира, и недавно Джошуа решил снять солнечное затмение, показав его с необычной стороны — вписав в пейзаж.
26 декабря произошло кольцеобразное затмение Солнца — пятое и последнее затмение 2019 года. Кольцеобразным называется затмение Солнца, при котором земную поверхность пересекает конус — продолжение лунной тени. Спутник Земли слишком далек от нее, чтобы полностью закрыть звезду: расстояние от Земли до Луны 26 декабря 2019 года составило 384826 км, поэтому лунная тень не дотянулась до земной поверхности. Закрывая только 0.9701 диаметра солнечного диска, Луна оставляет видимым тонкий ободок.
Максимальная фаза декабрьского затмения была видна в Малаккском проливе, отделяющем остров Суматра от Малазийского полуострова. Частные фазы были доступны наблюдателям на крайнем востоке Африки, на северо-западе Австралии, в Азии и в северной части акватории Индийского океана. Для своей эффектной съемки Джошуа выбрал Объединенные Арабские Эмираты и продумал сюжет.
Фотография была сделана на восходе, когда Луна только начала надвигаться на Солнце, образовав солнечный полумесяц. Прямое рассеивание света придает верблюжьей шерсти необычное свечение.
Следующее солнечное затмение также будет кольцевым и произойдет 21 июня 2020 года. Узнайте, что подарит нам звездное небо февраля.