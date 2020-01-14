17-летний стажер NASA нашел мир с двумя звездами: видео

Подобные тела называются планетами с кратной орбитой — они вращаются не вокруг одиночной звезды, а вокруг двойной или, в очень редких случаях, большего числа звезд. Двойные звезды — довольно распространенные объекты: почти половина светил Млечного Пути принадлежит к двойным системам.

Экзопланета, получившая название TOI 1338 b, стала первым телом с кратной орбитой, которую открыли с помощью TESS. Транзиты планеты нерегулярны и происходят раз в 93-95 дней, отличаясь по глубине и продолжительности. TESS может уловить только транзиты с большой звездой, а сигналы от меньшей слишком слабы для обнаружения.

TOI 1338 b, которая примерно в 7 раз больше Земли, располагается в системе на расстоянии 1300 световых лет от нас в созвездии Живописец (Pictor). Одна из звезд системы примерно на 10% массивнее Солнца, а масса второй равна лишь трети от нашего светила. При этом она холоднее и тусклее Солнца.