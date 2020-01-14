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Космос

17-летний стажер NASA нашел мир с двумя звездами: видео

14 января 2020
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Система TOI 1338
Фото: NASA
TOI 1338 b
Система TOI 1338
Фото: NASA
Юноше улыбнулась удача уже на третий день работы.

После окончания средней школы в предместье Скарсдейл (Нью-Йорк), 17-летний Вольф Кукер отправился на стажировку в Центр космических полетов имени Годдарда NASA (Мэриленд). Работа юноши заключалась в отслеживании изменений яркости звезд, которые зафиксировал TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) — телескоп, предназначенный для открытия экзопланет транзитным методом. Уже на третий день стажировки Вольфу несказанно повезло — он обнаружил экзопланету в системе из двух звезд, одна из которых периодически затмевала другую.

«Я заметил сигнал из системы TOI 1338. Сперва я подумал, что это звездное затмение, но временные интервалы не сходились. Оказалось, что это планета», — Вольф Кукер.

Подобные тела называются планетами с кратной орбитой — они вращаются не вокруг одиночной звезды, а вокруг двойной или, в очень редких случаях, большего числа звезд. Двойные звезды — довольно распространенные объекты: почти половина светил Млечного Пути принадлежит к двойным системам.

Экзопланета, получившая название TOI 1338 b, стала первым телом с кратной орбитой, которую открыли с помощью TESS. Транзиты планеты нерегулярны и происходят раз в 93-95 дней, отличаясь по глубине и продолжительности. TESS может уловить только транзиты с большой звездой, а сигналы от меньшей слишком слабы для обнаружения.

TOI 1338 b, которая примерно в 7 раз больше Земли, располагается в системе на расстоянии 1300 световых лет от нас в созвездии Живописец (Pictor). Одна из звезд системы примерно на 10% массивнее Солнца, а масса второй равна лишь трети от нашего светила. При этом она холоднее и тусклее Солнца.

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Открытие было представлено 235-м собрании Американского астрономического общества в Гонолулу. Как сообщает официальный сайт NASA, Кукье стал соавтором статьи об открытии экзопланеты вместе с учеными из Годдарда, Университета Сан-Диего, Чикагского университета и других учреждений.

Ранее подобные системы были найдены в ходе миссий Kepler и K[epler]2. Телескоп открыл 12 планет с кратной орбитой в 10 системах, аналогично случаю с TOI 1338 b. Читайте также об удивительных планетах, плотность которых ниже гусиного перышка.