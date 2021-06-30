30 июня мир отмечает День Астероида
30 июня — космический день: он посвящен астероидам. Международная образовательная и просветительская инициатива преследует цель повысить интерес человечества к астероидам: к их роли в формировании нашей Солнечной системы, возможном использовании их ресурсов, вопросам астероидной опасности для Земли, а также к тому, как минимизировать их воздействие на нашу планету.
Идея учредить День Астероида принадлежит астрофизику и гитаристу группы Queen Брайану Мэю, режиссеру Григорию Рихтерсу, астронавту NASA Расселу Швайкарту, Стивену Хокингу и другим людям, связанным с наукой. В декабре 2016 года День Астероида был официально задекларирован Генеральной Ассамблеей ООН. Дата 30 июня была выбрана неслучайно: именно в этот день в 1908 году на Землю упал Тунгусский метеорит.
Метеорит, метеороид, астероид — в чем разница? Астероид вращается вокруг Солнца, но не дотягивает по размерам до звания планеты. В Солнечной системе их много, они преимущественно обитают в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, но иногда вырываются за его пределы. Если два таких астероида столкнутся, их обломки будут называться метеороидами. А когда одного из них поманит гравитационное поле Земли, он станет метеором. Большая часть таких метеоров сгорает в атмосфере Земли. Те, что все же достигают поверхности, называются метеоритами.
В Звездном Доме Московского планетария представлено более ста образцов метеоритов. 30 июня в 18:00 мск на YouTube-канале прошла онлайн-трансляция «Метеоритная коллекция Московского Планетария». Специалист по метеоритам Дмитрий Качалин рассказал о том, что же происходит с фрагментами астероидов, как их находят, и что с ними можно сделать.
Метеориты падают на Землю гораздо чаще, чем можно было бы подумать: считается, что каждые сутки на Землю попадает около 5–6 тонн метеоритного вещества. Чаще всего речь действительно идет об очень небольших осколках — недогоревшей в атмосфере пыли, мелких обломках и так далее. К тому же, часть из них «прячется» за солнечным светом, падая днем. И наконец метеорит вероятнее упадет в океан, чем в жилой массив.
Однако бывают исключения. В 1954 году женщина в США получила ранение в бедро, когда метеорит пробил крышу ее дома, а в 1984 году мальчик в Уганде отделался синяком благодаря тому, что дерево замедлило падение камня. В 2016 году впервые официальной причиной смерти названо «падение метеорита»: трагический случай произошел в штате Тамилнад на юге Индии.
И наконец недавно ученые обнаружили первое доказательство смерти человека от падения метеорита: это произошло 22 августа 1888 года на территории современного Ирака в городе Сулеймания. Исследователи нашли три отдельных документа, описывающих этот инцидент. Они были только недавно переведены в цифровой архив и написаны на трудном для перевода османском турецком языке, что объясняет, почему они не были обнаружены ранее.
Однако эти примеры слишком редки с учетом частоты падения небесных тел на Землю. Сами же по себе астероиды — крайне интересные объекты для исследований, и именно на этом концентрирует внимание астрономический праздник. Специалисты получают пробы вещества с разных астероидов, что может помочь раскрыть загадку происхождения на Земле воды и органических элементов.