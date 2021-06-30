30 июня мир отмечает День Астероида

30 июня — космический день: он посвящен астероидам. Международная образовательная и просветительская инициатива преследует цель повысить интерес человечества к астероидам: к их роли в формировании нашей Солнечной системы, возможном использовании их ресурсов, вопросам астероидной опасности для Земли, а также к тому, как минимизировать их воздействие на нашу планету.

Идея учредить День Астероида принадлежит астрофизику и гитаристу группы Queen Брайану Мэю, режиссеру Григорию Рихтерсу, астронавту NASA Расселу Швайкарту, Стивену Хокингу и другим людям, связанным с наукой. В декабре 2016 года День Астероида был официально задекларирован Генеральной Ассамблеей ООН. Дата 30 июня была выбрана неслучайно: именно в этот день в 1908 году на Землю упал Тунгусский метеорит.