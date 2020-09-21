4 самых перспективных мира в Солнечной системе для поиска внеземной жизни

Биосфера Земли содержит все известные ингредиенты, необходимые для образования и поддерживания жизни (какой мы ее знаем). Но недавнее открытие возможно биогенного фосфина в облаках Венеры напоминает нам, что по крайней мере некоторые из этих ингредиентов существуют и в других уголках Солнечной системы. Есть по крайней мере четыре перспективных космических тела, где тщательный поиск внеземной жизни может в итоге принести результат.
Марс
Красная планета представляет собой один из самых похожих на Землю миров Солнечной системы. День на Марсе длится 24,5 часа, полярные ледяные шапки разрастаются и сжимаются в зависимости от времени года, а значительная масса поверхностей планеты когда-то была погребена под водой.
Обнаружение озера под южной полярной ледяной шапкой Марса и метана в марсианской атмосфере (которая меняется в зависимости от сезона и даже времени суток) делает Марс очень интересным кандидатом для поиска жизни.
Метан может быть произведен биологическими процессами, однако настоящий источник этого газа на Марсе пока не известен. Ученые уверены, что когда-то на планете была гораздо более благоприятная среда, однако сегодня Марс имеет очень тонкую сухую атмосферу, почти полностью состоящую из углекислого газа.
Она обеспечивает очень слабую защиту от солнечного и космического излучения. Однако не исключено, что Марсу удалось сохранить некоторые запасы жидкой воды под поверхностью, и в этом случае жизнь на планете все еще может существовать.
Европа
Этот спутник Юпитера был открыт Галилео Галилеем в 1610 году вместе с тремя другими более крупными лунами. Европа немного меньше нашей Луны и делает оборот вокруг газового гиганта на расстоянии 670 000 км каждые 84 часа.
Европа постоянно сжимается и растягивается гравитационными полями Юпитера и других галилеевых спутников. Этот процесс известен как приливное изгибание. Считается, что эта луна является геологически активным миром, как и Земля, потому что сильные приливные изгибы нагревают внутреннюю часть спутника.
Внешние слои Европы (толщиной предположительно 100 км) состоят из воды — частью в виде ледяной коры толщиной 10-30 км, а частью, как полагают, — в виде подповерхностного жидкого океана. Ниже лежат горные породы, а в центре, предположительно, находится небольшое металлическое ядро.
К доказательствам существования подповерхностного океана можно отнести гейзеры, прорывающиеся через трещины во льду, слабое магнитное поле и хаотический рельеф на поверхности, который мог быть деформирован океанскими течениями, кружащимися под ним. Этот ледяной щит изолирует подземный океан от экстремального холода и космического вакуума, а также от свирепых радиационных поясов Юпитера.
На дне этого океанического мира мы можем найти гидротермальные источники и вулканы. На Земле такие объекты часто поддерживают очень богатые и разнообразные экосистемы.
Энцелад
Как и Европа, Энцелад — это покрытый льдом спутник с подповерхностным океаном жидкой воды. Энцелад вращается вокруг Сатурна и впервые привлек внимание ученых как потенциально обитаемый мир после неожиданного открытия огромных гейзеров возле южного полюса.
Эти струи воды выходят из больших трещин на поверхности и, учитывая слабое гравитационное поле Энцелада, разбрызгиваются в космос. Это явное свидетельство наличия подземного хранилища жидкой воды.
14 hours watching the plume at Saturn’s moon Enceladus, our last dedicated observation of this singular scene https://t.co/EqLPb6MsbO pic.twitter.com/hW3BVUExcz— NASA Solar System (@NASASolarSystem) September 10, 2017
В этих гейзерах была обнаружена не только вода, но и множество органических молекул и, что особенно важно, крошечные крупинки твердых силикатных частиц, которые могут присутствовать только в том случае, если подповерхностная вода океана находится в физическом контакте со скалистым дном при температуре не менее 90 ˚C.
Это очень убедительное доказательство существования гидротермальных жерл на дне океана, обеспечивающих химический состав, необходимый для образования жизни, и локализованные источники энергии.
Титан
Титан — самый большой спутник Сатурна и единственный спутник в Солнечной системе с плотной атмосферой. Исследования, проведенные зондом «Гюйгенс», показали, что в атмосфере Титана периодически возникают дожди жидкого метана и других органических веществ.
Атмосфера Титана состоит в основном из азота, важного химического элемента, используемого для построения белков во всех известных формах жизни. Радиолокационные наблюдения выявили наличие рек и озер жидкого метана и этана и, возможно, присутствие криовулканов — вулканоподобных образований, извергающих жидкую воду, а не лаву. Это говорит о том, что Титан, как Европа и Энцелад, имеет запас жидкой воды под поверхностью.
На таком огромном расстоянии от Солнца температура поверхности Титана составляет -180 ˚C — это слишком холодно для жидкой воды. Однако изобилие химических веществ, доступных на Титане, породило предположения о том, что там могут существовать формы жизни с фундаментально отличным химическим составом от земных организмов.
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