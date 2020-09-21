4 самых перспективных мира в Солнечной системе для поиска внеземной жизни

Красная планета представляет собой один из самых похожих на Землю миров Солнечной системы. День на Марсе длится 24,5 часа, полярные ледяные шапки разрастаются и сжимаются в зависимости от времени года, а значительная масса поверхностей планеты когда-то была погребена под водой.

Обнаружение озера под южной полярной ледяной шапкой Марса и метана в марсианской атмосфере (которая меняется в зависимости от сезона и даже времени суток) делает Марс очень интересным кандидатом для поиска жизни.

Метан может быть произведен биологическими процессами, однако настоящий источник этого газа на Марсе пока не известен. Ученые уверены, что когда-то на планете была гораздо более благоприятная среда, однако сегодня Марс имеет очень тонкую сухую атмосферу, почти полностью состоящую из углекислого газа.

Она обеспечивает очень слабую защиту от солнечного и космического излучения. Однако не исключено, что Марсу удалось сохранить некоторые запасы жидкой воды под поверхностью, и в этом случае жизнь на планете все еще может существовать.