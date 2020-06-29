400 000 фотографий Млечного Пути в одном ролике: видео

Видео невероятной красоты показывает нашу галактику в 3D-перспективе благодаря фотографиям Млечного Пути суммарным объемом около 12 гигапикселей. На обработку 400 тысяч снимков, сделанных телескопом Spitzer на разных частотах инфракрасного диапазона, ушло пять месяцев титанического труда.

Автор, канадец из Ванкувера, отредактировал на компьютере каждый снимок с помощью фоторедакторов, подобрал саундтрек и тщательно смонтировал все это в цветной видеоролик, создающий иллюзию полета сквозь галактику.

Видеоролик доступен для просмотра на Youtube с разрешением 1080p, а для тех, кто хочет насладиться красотами Млечного Пути в максимальном качестве, автор видео предлагает скачать ролик с разрешением 4K и размером 4,2 гигабайт всего за $2.