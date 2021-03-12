«Аль-Амаль» прислал на Землю первые научные данные с Марса

Команда миссии поделилась некоторыми из данных, которые были собраны за месяц пребывания межпланетного корабля «Аль-Амаль» на орбите Марса.
Цветное изображение выше было сделано тепловизором EXI (Emirates eXplorer Imager) с расстояния 13 тысяч километров от поверхности, на нем можно увидеть потухший вулкан Олимп — самую высокую вершину Солнечной системы.
Кроме того, инструмент EMUS (Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer) представил снимки на разной длине ультрафиолетовых волн, которые дают представление о составе атмосферы Красной планеты. Они были сделаны на расстоянии 35 тысяч километров от Марса.
Фиолетовый и синий (на длине 121,6 нм) показывают отражение солнечного света от протяженного облака атомов водорода, окружающего планету. Зеленый (130,4 нм) показывает отражение солнечного света от атомов кислорода в верхних слоях атмосферы. Оранжевый (135,6 нм) показывает энергичные электроны, заставляющие другие атомы кислорода светиться, как люминесцентная лампа. Красный (140-160 нм) показывает комбинацию выбросов, исходящих от молекул монооксида углерода.
EMUS — это первый прибор на орбите Марса, способный измерять диапазон длин волн в крайнем ультрафиолете. Ученые уверены, что наблюдения инструмента улучшат наши знания о том, как связаны верхняя и нижняя атмосфера Марса и как атмосфера медленно «утекала» в космос на протяжении существования планеты.
По словам научного руководителя миссии Хессы Аль Матруши, к данному моменту собрано уже 60 гигабайт данных от инструментов корабля.
Корабль был создан в рамках сотрудничества Космического центра Мохаммеда ибн Рашида и американской Лаборатории атмосферной и космической физики в Университете Колорадо. Аппарат пролетел от Земли до Марса почти 500 миллионов километров. Его запуск состоялся 20 июля на японской ракете-носителе H-IIA с территории космического центра Танэгасима в Японии.