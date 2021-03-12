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Космос

«Аль-Амаль» прислал на Землю первые научные данные с Марса

National Geographic Россия
12 марта 2021
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Фото: Emirates Mars Mission
Первый в истории арабский межпланетный корабль уже активно работает на орбите Красной планеты.

Команда миссии поделилась некоторыми из данных, которые были собраны за месяц пребывания межпланетного корабля «Аль-Амаль» на орбите Марса. 

Цветное изображение выше было сделано тепловизором EXI (Emirates eXplorer Imager) с расстояния 13 тысяч километров от поверхности, на нем можно увидеть потухший вулкан Олимп — самую высокую вершину Солнечной системы.

Кроме того, инструмент EMUS (Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer) представил снимки на разной длине ультрафиолетовых волн, которые дают представление о составе атмосферы Красной планеты. Они были сделаны на расстоянии 35 тысяч километров от Марса. 

Фиолетовый и синий (на длине 121,6 нм) показывают отражение солнечного света от протяженного облака атомов водорода, окружающего планету. Зеленый (130,4 нм) показывает отражение солнечного света от атомов кислорода в верхних слоях атмосферы. Оранжевый (135,6 нм) показывает энергичные электроны, заставляющие другие атомы кислорода светиться, как люминесцентная лампа. Красный (140-160 нм) показывает комбинацию выбросов, исходящих от молекул монооксида углерода.

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Изображения, сделанные инструментом EMUS
Фото: Emirates Mars Mission
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Научные инструменты, установленные на межпланетном корабле
Фото: Emirates Mars Mission

EMUS — это первый прибор на орбите Марса, способный измерять диапазон длин волн в крайнем ультрафиолете. Ученые уверены, что наблюдения инструмента улучшат наши знания о том, как связаны верхняя и нижняя атмосфера Марса и как атмосфера медленно «утекала» в космос на протяжении существования планеты.

«Я был впечатлен тем, насколько эти первые изображения похожи на наши модели. Но хотя мы можем предсказать многие аспекты атмосферы Марса, есть много неизвестных, которые будут исследованы в ходе миссии, например, как атмосфера со временем улетучилась в космос», — Грег Холсклоу, специалист по приборам EMUS.

По словам научного руководителя миссии Хессы Аль Матруши, к данному моменту собрано уже 60 гигабайт данных от инструментов корабля.

Корабль был создан в рамках сотрудничества Космического центра Мохаммеда ибн Рашида и американской Лаборатории атмосферной и космической физики в Университете Колорадо. Аппарат пролетел от Земли до Марса почти 500 миллионов километров. Его запуск состоялся 20 июля на японской ракете-носителе H-IIA с территории космического центра Танэгасима в Японии.

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