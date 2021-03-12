«Аль-Амаль» прислал на Землю первые научные данные с Марса

Команда миссии поделилась некоторыми из данных, которые были собраны за месяц пребывания межпланетного корабля «Аль-Амаль» на орбите Марса.

Цветное изображение выше было сделано тепловизором EXI (Emirates eXplorer Imager) с расстояния 13 тысяч километров от поверхности, на нем можно увидеть потухший вулкан Олимп — самую высокую вершину Солнечной системы.

Кроме того, инструмент EMUS (Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer) представил снимки на разной длине ультрафиолетовых волн, которые дают представление о составе атмосферы Красной планеты. Они были сделаны на расстоянии 35 тысяч километров от Марса.

Фиолетовый и синий (на длине 121,6 нм) показывают отражение солнечного света от протяженного облака атомов водорода, окружающего планету. Зеленый (130,4 нм) показывает отражение солнечного света от атомов кислорода в верхних слоях атмосферы. Оранжевый (135,6 нм) показывает энергичные электроны, заставляющие другие атомы кислорода светиться, как люминесцентная лампа. Красный (140-160 нм) показывает комбинацию выбросов, исходящих от молекул монооксида углерода.