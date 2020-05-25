ALMA обнаружил загадочное мерцание вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути

Астрономы, используя Атакамский большой миллиметровый/субмиллиметровый массив (ALMA – комплекс радиотелескопов в чилийской пустыне Атакама), обнаружили квазипериодические мерцания в миллиметровых волнах, поступающие от объекта Стрелец (Sgr) A* возле центра Млечного Пути. Команда ученых считает, что эти мерцания вызваны вращением радиоисточника вокруг сверхмассивной черной дыры.

Исследователи предполагают, что сверхмассивная черная дыра с массой около 4 миллиона солнц находится в центре Sgr A*. Вспышки Sgr A* наблюдались не только на миллиметровой длине волны, но также в инфракрасном и рентгеновском диапазонах. Однако изменения, обнаруженные с помощью ALMA, намного меньше тех, что были обнаружены ранее, и, возможно, эти уровни небольших изменений всегда происходят в Sgr A*.

Сама черная дыра не производит никакого излучения. Его источником является горячий газообразный диск вокруг черной дыры. При этом, газ не направляется прямо в гравитационную скважину, но вращается вокруг черной дыры, образуя аккреционный диск.