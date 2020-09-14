Андромеда, которой можно коснуться, и еще 10 лучших астрофотографий 2020 года

«Говорят, что облака — проклятие астрономов, но они также могут быть источником вдохновения для захватывающих астрофотографий. Эти редкие, невероятно высокие перламутровые облака отражают цвет, как масло на воде, и этот фотограф прекрасно их запечатлел» — Стив Марш, художественный редактор BBC Sky at Night Magazine.
Снимок сделан в финской Лапландии.
Фото: Thomas Kast / rmg.co.uk
«Это потрясающий пример того, что "тихое" Солнце никогда не бывает по-настоящему тихим. Хотя Солнце может быть менее активным, ядерный синтез, происходящий под его поверхностью, поддерживает всю жизнь в нашем маленьком мире», — Эмили Драбек-Маундер, астрофизик в Королевской обсерватории в Гринвиче.
Фото: Alexandra Hart / rmg.co.uk
«Это яркое изображение раскрашивает тусклые цвета на поверхности Луны. Эта композиция не только впечатляет визуально, но и подчеркивает различные материалы, из которых состоит Луна», — Эмили Драбек-Маундер.
Фото: Alain Paillou / rmg.co.uk
«Величественный, неземной образ, словно сделанный на границе загробной жизни. Такое обнадеживающее, волнующее и воодушевляющее видение», — Джон Калшоу, комик и постоянный гость The Sky at Night.
Фото: Nicholas Roemmelt / rmg.co.uk
«На этой феноменальной фотографии прекрасно запечатлены огромные расстояния во Вселенной. Несмотря на то, что Луна и Юпитер появляются бок о бок, они находятся на расстоянии около 700 миллионов километров друг от друга», — Эмили Драбек-Маундер.
Фото: Łukasz Sujka / rmg.co.uk
«Эта фотография настолько же эстетична, насколько шокирует. Как далеко мы должны зайти в нашем поиске "большего", прежде чем осознаем, насколько безвозвратно мы изменяем нашу драгоценную связь с ночным небом?» — Мелани Ванденбрук, куратор искусств в Королевских музеях Гринвича.
Звезда в центре изображения — двойная звезда Альбирео, окруженная следами движущихся спутников.
Фото: Rafael Schmall / rmg.co.uk
«Это удивительное изображение вызывает в воображении картины, связанные с первыми мгновениями существования Вселенной до образования звезд», — Мелани Ванденбрук.
Фото: Peter Ward / rmg.co.uk
«Для начинающего астрофотографа съемка любого объекта дальнего космоса — сложная задача, но заставить себя запечатлеть его суть и на таком уровне детализации, демонстрирует истинную решимость и невероятный потенциал», — Стив Марш.
Фото: Bence Toth / rmg.co.uk
«Я одобряю выбор данных изображения, которые использовались вместе с видением художника для создания поразительного снимка "реки" Млечного Пути, как о нем говорили в древних человеческих цивилизациях. Это мощный и пронзительный образ, представленный в поразительной манере, который соответствует нашей галактике и ее месту на просторах космоса и нашей Вселенной», — Эд Робинсон.
«Темная река» — это скульптурное произведение, отражающее существо Млечного Пути. Для его создания использовалось одно из самых больших когда-либо сделанных изображений его центральных областей, на котором показано около 84 миллионов звезд.
Фото: Julie Hill / rmg.co.uk
«Захватывающая сцена, прекрасно составленная и профессионально выполненная, с тонким художественным акцентом, которая выглядит так, будто ее мог бы создать опытный астрофотограф», — Эд Робинсон.
Фото: Alice Fock Hang / rmg.co.uk