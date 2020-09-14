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Космос

Андромеда, которой можно коснуться, и еще 10 лучших астрофотографий 2020 года

National Geographic Россия
14 сентября 2020
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Снимок победителя конкурса
Фото: Nicolas Lefaudeux / rmg.co.uk
Победители конкурса Insight Investment Astronomy Photographer of the Year стали известны во время онлайн-церемонии, организованной Королевскими музеями Гринвича.

Абсолютным победителем конкурса был признан француз Николя Лефодо за изображение галактики Андромеды с эффектом наклона. Фотография, сделанная в коммуне Форж-ле-Бен, обошла тысячи творений фотографов-любителей и профессиональных фотографов со всего мира, выиграв приз в размере 10 000 фунтов стерлингов. 

Размытие по краям создает иллюзию близости галактики, которая находится на расстоянии двух миллионов световых лет от нас. 

«Большинству из нас наша соседняя галактика Андромеда может казаться такой далекой и недосягаемой, но создать фотографию, которая создаст у нас впечатление, что она находится в пределах нашей физической досягаемости, поистине волшебно и в некоторой степени уместно, в такие социально отдаленные времена», — заявил судья соревнований Эд Робинсон. 

Также были объявлены победители в других номинациях, творения которых представляют собой настоящие шедевры астрофотографии.

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«Говорят, что облака — проклятие астрономов, но они также могут быть источником вдохновения для захватывающих астрофотографий. Эти редкие, невероятно высокие перламутровые облака отражают цвет, как масло на воде, и этот фотограф прекрасно их запечатлел» — Стив Марш, художественный редактор BBC Sky at Night Magazine. Снимок сделан в финской Лапландии.
Фото: Thomas Kast / rmg.co.uk
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«Это потрясающий пример того, что "тихое" Солнце никогда не бывает по-настоящему тихим. Хотя Солнце может быть менее активным, ядерный синтез, происходящий под его поверхностью, поддерживает всю жизнь в нашем маленьком мире», — Эмили Драбек-Маундер, астрофизик в Королевской обсерватории в Гринвиче.
Фото: Alexandra Hart / rmg.co.uk
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«Это яркое изображение раскрашивает тусклые цвета на поверхности Луны. Эта композиция не только впечатляет визуально, но и подчеркивает различные материалы, из которых состоит Луна», — Эмили Драбек-Маундер.
Фото: Alain Paillou / rmg.co.uk
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«Величественный, неземной образ, словно сделанный на границе загробной жизни. Такое обнадеживающее, волнующее и воодушевляющее видение», — Джон Калшоу, комик и постоянный гость The Sky at Night.
Фото: Nicholas Roemmelt / rmg.co.uk
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«На этой феноменальной фотографии прекрасно запечатлены огромные расстояния во Вселенной. Несмотря на то, что Луна и Юпитер появляются бок о бок, они находятся на расстоянии около 700 миллионов километров друг от друга», — Эмили Драбек-Маундер.
Фото: Łukasz Sujka / rmg.co.uk
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«Эта фотография настолько же эстетична, насколько шокирует. Как далеко мы должны зайти в нашем поиске "большего", прежде чем осознаем, насколько безвозвратно мы изменяем нашу драгоценную связь с ночным небом?» — Мелани Ванденбрук, куратор искусств в Королевских музеях Гринвича. Звезда в центре изображения — двойная звезда Альбирео, окруженная следами движущихся спутников.
Фото: Rafael Schmall / rmg.co.uk
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«Это удивительное изображение вызывает в воображении картины, связанные с первыми мгновениями существования Вселенной до образования звезд», — Мелани Ванденбрук.
Фото: Peter Ward / rmg.co.uk
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«Для начинающего астрофотографа съемка любого объекта дальнего космоса — сложная задача, но заставить себя запечатлеть его суть и на таком уровне детализации, демонстрирует истинную решимость и невероятный потенциал», — Стив Марш.
Фото: Bence Toth / rmg.co.uk
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«Я одобряю выбор данных изображения, которые использовались вместе с видением художника для создания поразительного снимка "реки" Млечного Пути, как о нем говорили в древних человеческих цивилизациях. Это мощный и пронзительный образ, представленный в поразительной манере, который соответствует нашей галактике и ее месту на просторах космоса и нашей Вселенной», — Эд Робинсон. «Темная река» — это скульптурное произведение, отражающее существо Млечного Пути. Для его создания использовалось одно из самых больших когда-либо сделанных изображений его центральных областей, на котором показано около 84 миллионов звезд.
Фото: Julie Hill / rmg.co.uk
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«Захватывающая сцена, прекрасно составленная и профессионально выполненная, с тонким художественным акцентом, которая выглядит так, будто ее мог бы создать опытный астрофотограф», — Эд Робинсон.
Фото: Alice Fock Hang / rmg.co.uk

Автором последней фотографии в галерее стала 11-летняя девочка из Реюньона Элис Фок Ханг. Она выигрывает в номинации «Юность» второй год подряд. Жюри отметило ее работу, на которой можно увидеть Меркурий, Венеру, Сатурн, Юпитер и Луну. 

Победители конкурса Astronomy Photographer of the Year 2020 будут представлены на выставке в Национальном морском музее в Гринвиче, Лондон, с 23 октября 2020 года по 8 августа 2021 года.

Посмотрите на финалистов конкурса самых смешных снимков дикой природы за 2020 год.

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