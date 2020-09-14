Андромеда, которой можно коснуться, и еще 10 лучших астрофотографий 2020 года

Абсолютным победителем конкурса был признан француз Николя Лефодо за изображение галактики Андромеды с эффектом наклона. Фотография, сделанная в коммуне Форж-ле-Бен, обошла тысячи творений фотографов-любителей и профессиональных фотографов со всего мира, выиграв приз в размере 10 000 фунтов стерлингов.

Размытие по краям создает иллюзию близости галактики, которая находится на расстоянии двух миллионов световых лет от нас.

«Большинству из нас наша соседняя галактика Андромеда может казаться такой далекой и недосягаемой, но создать фотографию, которая создаст у нас впечатление, что она находится в пределах нашей физической досягаемости, поистине волшебно и в некоторой степени уместно, в такие социально отдаленные времена», — заявил судья соревнований Эд Робинсон.

Также были объявлены победители в других номинациях, творения которых представляют собой настоящие шедевры астрофотографии.