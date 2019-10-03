Андромеда в прошлом поглотила не менее двух галактик. Млечный путь на очереди

Астрономы в течение многих лет наблюдают за ближайшей к Млечному Пути крупной галактикой с помощью телескопа Канада-Франция-Гавайи в Мауна-Кеа.

Благодаря этим наблюдениям исследователи смогли различить отдельные шаровые скопления в гало Андромеды. Затем большие телескопы – Обсерватория Близнецов и Обсерватория WM Keck – показали движение этих скоплений в гало.

Две отдельные группы скоплений вращались таким образом, что было бы очень необычно, образуйся они в указанном гало. Это говорит о том, что они были поглощены из других мест.

Прослеживая эти орбиты и экстраполируя их назад во времени, ученые определили, откуда могли появиться эти скопления. Ответ указывает на два галактических столкновения: одно произошло от 7 до 10 миллиардов лет назад, а другое – за последние несколько миллиардов лет.

«Поглощенные галактики были меньше Андромеды. Возможно, это была даже группа галактических карликов, но их общая масса была значительно меньше, чем сотни миллиардов звезд в Андромеде», – говорит астрофизик Джерайнт Льюис из университета Сиднея.

Орбиты скоплений предполагают, что две карликовые галактики пришли с совершенно разных направлений. Исследование показало, что они поглощались вдоль космической паутины – огромной сети нитей, соединяющих межгалактическое пространство.

«Такие открытия помогают понять наше место во Вселенной, узнать больше об истории и эволюции Млечного Пути, так как взгляд со стороны на другие, похожие на него галактики, позволяет увидеть то, что недоступно изнутри», – заключает ведущий автор исследования Дугал Макки.

Андромеда – ближайшая к Млечному Пути большая галактика и самая крупная в Местной группе. По текущим оценкам, ее протяженность составляет 220 тысяч световых лет, а сама галактика содержит примерно 1 триллион звезд, что в 2,5 – 5 раз больше, чем в Млечном Пути. Сегодня расстояние от Солнца до нее составляет 2,5 миллиарда световых лет, но оно ежесекундно сокращается на 300 километров.

Предполагается, что столкновение Млечного Пути с Андромедой приведет к тому, что часть звезд будет выброшена в межгалактическое пространство мощными гравитационными возмущениями. Ядра галактик будут крутиться друг вокруг друга в течение миллионов лет и в конце концов сольются в единое целое, образовав одну гигантскую галактику.