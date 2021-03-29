Астероид Апофис исключен из списка потенциально опасных для Земли

После открытия астероида 99942 Апофис в 2004 году он был определен как один из самых опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей. Но эта оценка изменилась, поскольку орбита объекта была высчитана более точно.
Теперь результаты новой кампании радиолокационных наблюдений в сочетании с точным анализом орбиты помогли астрономам сделать вывод об отсутствии риска столкновения Апофиса с нашей планетой в течение как минимум столетия.
Ранее астрономы предсказали, что Апофис, диаметр которого составляет примерно 340 метров, подойдет на опасном расстоянии от Земли в 2029 году. Благодаря дополнительным наблюдениям за околоземными объектами риск столкновения в 2029 году был исключен, как и потенциальный риск столкновения, связанный с другим близким подходом в 2036 году. Однако до сих пор существовала небольшая вероятность столкновения в 2068 году.
Когда Апофис совершил далекий пролет над Землей в начале марта, астрономы не преминули провести мощные радиолокационные наблюдения, чтобы уточнить оценку его орбиты вокруг Солнца с чрезвычайной точностью. Это позволило им с уверенностью исключить любой риск столкновения в 2068 году и намного позже.
Благодаря недавним оптическим наблюдениям и дополнительным радиолокационным наблюдениям, неопределенность орбиты Апофиса уменьшилась с сотен километров до нескольких километров. Таким образом, Апофис исключен из списка потенциально опасных для Земли объектов, который составляет CNEOS.
Чтобы прийти к последним расчетам по Апофису, астрономы использовали данным международной сети радиотелескопов Deep Space Network.
По словам Марины Брозович, руководившей радиолокационной кампанией, во время наблюдений астероид находился на расстоянии почти 17 миллионов километров от Земли, что примерно в 44 раза больше, чем расстояние от нашей планеты до Луны. Но даже в этих условиях астрономам удалось получить информацию о его местоположении с точностью около 150 метров.
Исследователям также удалось получить изображения Апофиса, сделанные телескопом Грин-Бэнк в Западной Вирджинии. Хотя радиолокационные изображения астероида кажутся пиксельными, они имеют разрешение 38,75 метра на пиксель.
Предыдущие радиолокационные наблюдения показали, что Апофис имеет «двулопастную», или похожую на арахис форму. Это относительно распространенная форма для объектов диаметром более 200 метров.
13 апреля 2029 года Апофис пройдет на расстоянии менее 32 000 километров от поверхности нашей планеты — это меньше, чем расстояние до геосинхронных спутников. Во время этого сближения 2029 года Апофис будет виден наземным наблюдателям в Восточном полушарии без помощи телескопа или бинокля.