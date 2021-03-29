Астероид Апофис исключен из списка потенциально опасных для Земли

После открытия астероида 99942 Апофис в 2004 году он был определен как один из самых опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей. Но эта оценка изменилась, поскольку орбита объекта была высчитана более точно.

Теперь результаты новой кампании радиолокационных наблюдений в сочетании с точным анализом орбиты помогли астрономам сделать вывод об отсутствии риска столкновения Апофиса с нашей планетой в течение как минимум столетия.

Ранее астрономы предсказали, что Апофис, диаметр которого составляет примерно 340 метров, подойдет на опасном расстоянии от Земли в 2029 году. Благодаря дополнительным наблюдениям за околоземными объектами риск столкновения в 2029 году был исключен, как и потенциальный риск столкновения, связанный с другим близким подходом в 2036 году. Однако до сих пор существовала небольшая вероятность столкновения в 2068 году.

Когда Апофис совершил далекий пролет над Землей в начале марта, астрономы не преминули провести мощные радиолокационные наблюдения, чтобы уточнить оценку его орбиты вокруг Солнца с чрезвычайной точностью. Это позволило им с уверенностью исключить любой риск столкновения в 2068 году и намного позже.