Астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году

Обнаруженный в 2004 году астероид 99942 Апофис представляет собой каменную глыбу длиной 370 метров. Апофис находится в списке NASA Sentry List, который регистрирует астероиды, за которыми необходимо следить, поскольку их орбиты предполагают близкое прохождение рядом с Землей.

И хотя ученые полностью исключают возможность столкновения астероида с Землей во время сближения 2029 года, они не столь уверены в отсутствии такой вероятности во время повторного сближения в 2068 году.

В конце прошлого месяца астроном Дэвид Толен из Гавайского университета и его коллеги представили результаты наблюдений за астероидом в течение трех ночей в январе и одной ночи в марте.

Они получили невероятно точные данные об астероиде, обнаружив в том числе эффект Ярковского. Это явление представляет собой появление слабого реактивного импульса за счет теплового излучения от нагревшейся днем и остывающей ночью поверхности астероида, что придает ему дополнительное ускорение.

Эффект Ярковского вызывает асимметричный толчок, который слегка изменяет орбиту астероида. Исследователи ввели это ускорение в модель движения астероида и пришли к выводу, что сценарий столкновения объекта с Землей в 2068 году все еще не исключен. Риск такого столкновения составляет 1 к 150 000.