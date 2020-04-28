Астероид летит к Земле, будто облачившись в защитную маску

Данные Аресибио подтвердили, что 1998 OR2 имеет диаметр около 1,93 км и делает полный оборот вокруг собственной оси примерно каждые четыре часа. 1998 OR2 классифицируется как потенциально опасный для нашей планеты объект, поэтому ученые тщательно отслеживают траекторию его орбиты.

«Радарные измерения позволяют нам более точно знать, где в будущем будет находиться астероид, включая его предстоящие близкие приближения к Земле. В 2079 году 1998 OR2 пройдет от Земли на расстоянии примерно в 3,5 раза ближе, чем сейчас, поэтому важно точно знать его орбиту», — объясняет сотрудник Аресибио Флавиан Вендитти.

В обсерватории заявили, что ученые продолжают следить за астероидами в целях защиты планеты, но следуют соответствующим правилам социального дистанцирования и надевают маски, проводя наблюдения.

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