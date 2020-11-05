Астероид на орбите Марса заподозрили в родственных связях с Луной

Астероид, имеющий название (101429) 1998 VF31, является частью группы троянских астероидов, находящихся на орбите Марса. Такие «троянцы» — это небесные тела, которые попадают в гравитационно-сбалансированные области космоса поблизости от других планет, расположенных в окрестностях точек Лагранжа L4 и L5 в орбитальном резонансе 1:1 любых планет, то есть на 60° впереди и позади планеты.

Большинство известных нам троянских астероидов находятся на орбите Юпитера (и они, как самые первые из открытых, названы по именам троянских воинов из «Илиады» Гомера), но они есть и на орбитах других планет, включая Марс и Землю.

Используя спектрограф под названием X-SHOOTER на 8-метровом Очень Большом Телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили, международная группа ученых исследовала, как солнечный свет отражается от 101429 и его сородичей из так называемой группы марсианских троянов L5 в семействе Eureka. Оказалось, что 101429 существенно отличается от окружающих его объектов.