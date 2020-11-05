Астероид на орбите Марса заподозрили в родственных связях с Луной

Астероид, имеющий название (101429) 1998 VF31, является частью группы троянских астероидов, находящихся на орбите Марса. Такие «троянцы» — это небесные тела, которые попадают в гравитационно-сбалансированные области космоса поблизости от других планет, расположенных в окрестностях точек Лагранжа L4 и L5 в орбитальном резонансе 1:1 любых планет, то есть на 60° впереди и позади планеты.
Большинство известных нам троянских астероидов находятся на орбите Юпитера (и они, как самые первые из открытых, названы по именам троянских воинов из «Илиады» Гомера), но они есть и на орбитах других планет, включая Марс и Землю.
Используя спектрограф под названием X-SHOOTER на 8-метровом Очень Большом Телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили, международная группа ученых исследовала, как солнечный свет отражается от 101429 и его сородичей из так называемой группы марсианских троянов L5 в семействе Eureka. Оказалось, что 101429 существенно отличается от окружающих его объектов.
Хотя исследователи еще не до конца уверены, почему это произошло, они считают правдоподобной версию, что происхождение этого марсианского троянца началось где-то далеко от Красной планеты, и 101429 представляет собой «реликтовый фрагмент первоначальной твердой коры Луны».
«Ранняя Солнечная система сильно отличалась от той, которую мы наблюдаем сегодня. Пространство между новообразованными планетами было полно обломков, и столкновения между ними были обычным явлением. Большие астероиды, планетезимали, постоянно бомбардировали Луну и планеты. Осколок от такого столкновения мог достигнуть орбиты Марса, когда планета еще формировалась, и попасть в группу троянцев», — объясняет ведущий автор исследования Апостолос Христу.
Это не единственное объяснение прошлого 101429. Также возможно, что троянец представляет собой фрагмент не Луны, а Марса, появившийся в результате одного из таких инцидентов. Кроме того, астероид мог образоваться в результате процессов выветривания солнечной радиации.
Дальнейшие наблюдения с еще более мощными спектрографами могли бы пролить больше света на этот вопрос, сообщают исследователи. А окончательную точку могла бы поставить миссия к астероиду 101429.
Посмотрите на изображение астероида Бенну в беспрецедентной детализации.