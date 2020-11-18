Астероид размером с автобус приблизился на рекордное расстояние к Земле, не сгорев в атмосфере

13 ноября, в пятницу, астероид диаметром от 5 до 10 метров пролетел на расстоянии чуть менее 400 километров над южной частью Тихого океана.

Космический объект был обнаружен системой последнего предупреждения о столкновении с Землей (ATLAS) в обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях рано утром в субботу, 14 ноября, через 15 часов после сближения. Он получил обозначение 2020 VT4.

Ученые отмечают, что объект такого размера, попади он на Землю, не причинил бы никакого вреда, полностью сгорев в атмосфере. Потенциально опасными для нашей планеты признаются объекты размером более 140 метров и находящиеся в пределах 0,05 а.е. от Земли. По данным 2018 года, их около 18 тысяч.

Особенностью события 13 ноября стало то, что расстояние сближения (383 +/-25 км) оказалось рекордным среди всех известных астероидов, не упавших на Землю. Космический объект каким-то чудом избежал уничтожения. Предыдущий такой рекорд равнялся 2950 километрам. Его установил объект 2020 QG 16 августа этого года.