Астероид размером с автобус приблизился на рекордное расстояние к Земле, не сгорев в атмосфере
13 ноября, в пятницу, астероид диаметром от 5 до 10 метров пролетел на расстоянии чуть менее 400 километров над южной частью Тихого океана.
Космический объект был обнаружен системой последнего предупреждения о столкновении с Землей (ATLAS) в обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях рано утром в субботу, 14 ноября, через 15 часов после сближения. Он получил обозначение 2020 VT4.
Ученые отмечают, что объект такого размера, попади он на Землю, не причинил бы никакого вреда, полностью сгорев в атмосфере. Потенциально опасными для нашей планеты признаются объекты размером более 140 метров и находящиеся в пределах 0,05 а.е. от Земли. По данным 2018 года, их около 18 тысяч.
Особенностью события 13 ноября стало то, что расстояние сближения (383 +/-25 км) оказалось рекордным среди всех известных астероидов, не упавших на Землю. Космический объект каким-то чудом избежал уничтожения. Предыдущий такой рекорд равнялся 2950 километрам. Его установил объект 2020 QG 16 августа этого года.
Близкое прохождение астероида 2020 VT4, похоже, осталось незамеченным. Теоретически его можно было увидеть как быстро движущийся объект 3-й звездной величины к югу от Тасмании в предрассветном небе.
Никакие спутники (включая МКС, которая в то время находилась над Южной Атлантикой) не пострадали от прохождения 2020 VT4, хотя астероид определенно прошел через сферу геостационарных спутников и задел кольцо низкой околоземной орбиты.
2020 VT4 в следующий раз посетит Землю 13 ноября 2052 года с гораздо более далеким пролетом 0,02 а. е. Рекорд 2020 VT4 будет трудно превзойти, отмечают исследователи.
Узнайте, почему согласно новым расчётам астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году.