Астероид размером с пирамиду в Гизе пролетел мимо Земли

Астероид, имеющий обозначение 2008 GO20, в воскресенье сблизился с Землей на расстояние 4,5 миллиона километров. По расчетам NASA, его скорость составила почти 29 000 км/ч. Этот космический объект имеет от 97 до 220 метров в поперечнике. Для сравнения высота Великой пирамиды в Гизе составляет 138 метров.
В NASA считают потенциально опасными любые космические объекты, которые сближаются с Землей на расстояние менее 7,5 миллиона километров. Хотя нынешнее сближение 2008 GO20 не могло привести к столкновению с нашей планетой, со временем гравитационное притяжение планет может изменить орбитальную траекторию объекта так, что на своем следующем витке он еще более приблизится к Земле.
Это не первый раз, когда 2008 GO20 посетил окрестности Земли. 4 августа 1901 года этот астероид пролетал мимо нашей планеты на расстоянии 1,3 миллиона километров, а следующий пролет состоялся 31 июля 1935 года на расстоянии 1,85 миллиона километров. Следующий близкий пролет состоится в 2034 году. Тогда астероид будет находиться на расстоянии 3,1 миллиона километров от Земли.
Ученые составили список из более чем 23 628 крупных астероидов, которые приближаются к Земле и следят за их перемещением. Из них только 1045 были классифицированы как потенциально опасные астероиды, названные объектами, сближающимися с Землей (NEO).
Сегодня ученые из NASA и Национального центра космической науки Китая (CNSA) разрабатывают способы обезопасить нашу планету от возможного столкновения с астероидами. Концептуальное исследование США под названием «Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response» посвящено изучению эффективности использования космического корабля в качестве кинетического или ядерного удара по астероиду.
Кроме того, в CNSA объявили о разработке миссии, которая должна оттолкнуть астероид Бенну подальше от нашей планеты. Этот астероид шириной 492 метра классифицирован как потенциально опасный. Ученые предсказали, что вероятность его столкновения с Землей составляет 1 к 2700.
Китайское моделирование предполагает, что одновременный удар 23 ракет «Long March 5», каждая весом около 900 тонн, может сбить Бенну с курса на девять тысяч километров. Это в 1,4 раза больше радиуса Земли и должно обезопасить нашу планету от столкновения. Миссия может стартовать в 2031 году.