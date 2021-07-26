Астероид размером с пирамиду в Гизе пролетел мимо Земли

Астероид, имеющий обозначение 2008 GO20, в воскресенье сблизился с Землей на расстояние 4,5 миллиона километров. По расчетам NASA, его скорость составила почти 29 000 км/ч. Этот космический объект имеет от 97 до 220 метров в поперечнике. Для сравнения высота Великой пирамиды в Гизе составляет 138 метров.

В NASA считают потенциально опасными любые космические объекты, которые сближаются с Землей на расстояние менее 7,5 миллиона километров. Хотя нынешнее сближение 2008 GO20 не могло привести к столкновению с нашей планетой, со временем гравитационное притяжение планет может изменить орбитальную траекторию объекта так, что на своем следующем витке он еще более приблизится к Земле.

Это не первый раз, когда 2008 GO20 посетил окрестности Земли. 4 августа 1901 года этот астероид пролетал мимо нашей планеты на расстоянии 1,3 миллиона километров, а следующий пролет состоялся 31 июля 1935 года на расстоянии 1,85 миллиона километров. Следующий близкий пролет состоится в 2034 году. Тогда астероид будет находиться на расстоянии 3,1 миллиона километров от Земли.

Ученые составили список из более чем 23 628 крупных астероидов, которые приближаются к Земле и следят за их перемещением. Из них только 1045 были классифицированы как потенциально опасные астероиды, названные объектами, сближающимися с Землей (NEO).