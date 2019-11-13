Астероид Ultima Thule получил новое имя: Аррокот

Ultima Thule (2014 MU69) был обнаружен в 2014 году, когда его достигла New Horizons («Новые горизонты») — космическая станция NASA, запущенная для изучения системы Плутона в январе 2006 года. Астероид стал самым дальним от Земли телом Солнечной системы, который удалось запечатлеть аппарату. Неофициальное имя астероида — Ultima Thule — с латинского означает «крайний предел» или «очень далеко».
Учёных смущала форма небесного тела — астероид подозрительно смахивал на снеговика, что само по себе странно. Изучив его вблизи, исследователи пришли к выводу, что это всего лишь две части — астероиды Ultima и Thule, когда-то столкнувшиеся между собой и образовавшие «крайний предел».
Теперь исследователи NASA подарили космическому телу официальное название — по словам главного исследователя программы New Horizons Алана Стерна, имя Аррокот отражает вдохновение, с которым мы смотрим в небо и задаемся вопросами о звёздах и мирах за пределами нашего». Имя заимствовано из языка индейцев поухатанов, которые дали своё разрешение на использование их слова для называния астероида и даже обрадовались такому случаю.
NASA также подчеркнуло, что Ultima Thule было неофициальным ником, но не прокомментировало, имела ли вес история о нацизме при переименовании. Дело в том, что в нацистской Германии существовало Общество Туле — оккультная и политическая группа, сыгравшая свою роль в развитии НСДАП.