Астероид Ultima Thule получил новое имя: Аррокот

Ultima Thule (2014 MU69) был обнаружен в 2014 году, когда его достигла New Horizons («Новые горизонты») — космическая станция NASA, запущенная для изучения системы Плутона в январе 2006 года. Астероид стал самым дальним от Земли телом Солнечной системы, который удалось запечатлеть аппарату. Неофициальное имя астероида — Ultima Thule — с латинского означает «крайний предел» или «очень далеко».

Учёных смущала форма небесного тела — астероид подозрительно смахивал на снеговика, что само по себе странно. Изучив его вблизи, исследователи пришли к выводу, что это всего лишь две части — астероиды Ultima и Thule, когда-то столкнувшиеся между собой и образовавшие «крайний предел».