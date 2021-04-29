Астронавт Майкл Коллинз умер в возрасте 90 лет
28 апреля в городе Нейплс (Флорида) умер астронавт Майкл Коллинз. Ему было 90 лет, последние годы жизни он боролся с раком.
We mourn the passing of Apollo 11 astronaut Michael Collins, who piloted humanity’s first voyage to the surface of another world. An advocate for exploration, @AstroMCollins inspired generations and his legacy propels us further into the cosmos: https://t.co/47by569R56 pic.twitter.com/rKMxdTIYYm— NASA (@NASA) April 28, 2021
Летчик-испытатель ВВС США был отобран в группу «Четырнадцати» (3-й отряд астронавтов NASA) в 1963 году. В космосе он побывал два раза. Первый полет состоялся на корабле «Джемини-10» под управлением Джона Янга в июле 1966 года. В ходе этой миссии Майкл дважды выходил в открытый космос, став первым человеком в мире, совершивший выход в открытый космос дважды.
А в июле 1969 года он летал к Луне в составе экипажа «Аполлон-11». Его называют «самым одиноким человеком в истории»: в то время, как двое других членов экипажа, Нил Армстронг и Базз Олдрин, первыми в истории ступили на Луну, он оставался на лунной орбите. Тем не менее NASA подчеркивает, что Коллинз вложил огромную лепту в достижение этого решающего рубежа.
За годы своей карьеры в NASA Коллинз провел в космосе 266 часов. По возвращении на Землю после покорения Луны он решил закончить свою карьеру астронавта и уделять больше времени семье. Он работал в Белом доме и в музее космонавтики Смитсоновского института США. Он активно занимался спортом и в 1980 году, когда ему исполнилось 50 лет, пробежал в честь этого 50 миль (80 километров) за один день. До самых последних дней в интервью Коллинз рассказывал о пользе активного образа жизни и средиземноморской диеты.
As we celebrate #Apollo50 & #GiantstepTour, it reminds me of how I celebrated my 50th birthday. Call me crazy but I ran 50 miles on that one day, mostly along the C&O canal. At the finish line with Pat and my new Halloween 50/50 T-shirt she thoughtfully designed for the occasion. pic.twitter.com/kGtYmB8UOv— Michael Collins (@AstroMCollins) October 31, 2019
Последние дни он провел в окружении своей семьи, мирно скончавшись дома.