Астронавт Майкл Коллинз умер в возрасте 90 лет

Летчик-испытатель ВВС США был отобран в группу «Четырнадцати» (3-й отряд астронавтов NASA) в 1963 году. В космосе он побывал два раза. Первый полет состоялся на корабле «Джемини-10» под управлением Джона Янга в июле 1966 года. В ходе этой миссии Майкл дважды выходил в открытый космос, став первым человеком в мире, совершивший выход в открытый космос дважды.



А в июле 1969 года он летал к Луне в составе экипажа «Аполлон-11». Его называют «самым одиноким человеком в истории»: в то время, как двое других членов экипажа, Нил Армстронг и Базз Олдрин, первыми в истории ступили на Луну, он оставался на лунной орбите. Тем не менее NASA подчеркивает, что Коллинз вложил огромную лепту в достижение этого решающего рубежа.