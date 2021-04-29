Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №208, апрель 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Фотоконкурс «Дикая природа России»
Космос

Астронавт Майкл Коллинз умер в возрасте 90 лет

Анастасия Баринова
29 апреля 2021
576px-Michael_Collins_(S69-31742,_restoration).jpg
16 апреля 1969 года: за три месяца до старта к Луне
Фото: NASA
D89Br9xXoAAkA4b.jpg
Фото: Michael Collins/NASA/Twitter
Легендарный покоритель космоса был участником первой миссии с высадкой на Луну.

28 апреля в городе Нейплс (Флорида) умер астронавт Майкл Коллинз. Ему было 90 лет, последние годы жизни он боролся с раком.

Летчик-испытатель ВВС США  был отобран в группу «Четырнадцати» (3-й отряд астронавтов NASA) в 1963 году. В космосе он побывал два раза. Первый полет состоялся на корабле «Джемини-10» под управлением Джона Янга в июле 1966 года. В ходе этой миссии Майкл дважды выходил в открытый космос, став первым человеком в мире, совершивший выход в открытый космос дважды.

А в июле 1969 года он летал к Луне в составе экипажа «Аполлон-11». Его называют «самым одиноким человеком в истории»: в то время, как двое других членов экипажа, Нил Армстронг и Базз Олдрин, первыми в истории ступили на Луну, он оставался на лунной орбите. Тем не менее NASA подчеркивает, что Коллинз вложил огромную лепту в достижение этого решающего рубежа.

/upload/iblock/d8a/d8a3e5066ccdcf26e8e9c0e9cabcd19e.jpg
Читайте такжеNASA опубликовало 19 000 часов аудиохроник миссии «Аполлон-11» на Луну
«Куда бы мы ни приехали, люди говорили не "вы, американцы, сделали это", а "мы сделали это!" – вспоминал Майкл Коллинз. – Мы, человечество, мы, люди, сделали это!»

За годы своей карьеры в NASA Коллинз провел в космосе 266 часов. По возвращении на Землю после покорения Луны он решил закончить свою карьеру астронавта и уделять больше времени семье. Он работал в Белом доме и в музее космонавтики Смитсоновского института США. Он активно занимался спортом и в 1980 году, когда ему исполнилось 50 лет, пробежал в честь этого 50 миль (80 километров) за один день. До самых последних дней в интервью Коллинз рассказывал о пользе активного образа жизни и средиземноморской диеты. 

Последние дни он провел в окружении своей семьи, мирно скончавшись дома.

рекомендации
Космический корабль, ракета

Приблизиться к космосу: двухдневный маршрут по Калуге и Боровску

Информация

Стоунхендж и каменные лабиринты России и Скандинавии

Карта, Россия

5 захватывающих туров по России от Камчатки до Кавказа