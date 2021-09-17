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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Космос

Астронавт поделился потрясающими снимками полярного сияния с МКС

National Geographic Россия
17 сентября 2021
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Фото: Thomas Pesquet / ESA/NASA
Автор фото уверяет, что весь секрет их завораживающего эффекта – в Луне.

43-летний астронавт и аэрокосмический инженер Тома Песке поделился удивительными фотографиями, а также видеороликом «южного» сияния, которое от света полной Луны приобрело необычный голубоватый оттенок.

Полярное сияние, которое обычно переливается зеленым светом с красными и пурпурными всполохами, оказывается, может быть и бирюзовым – но такой эффект, кажется, возникает только при определенных условиях. 

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Южное сияние. Взгляд с МКС
Фото: Thomas Pesquet / ESA/NASA
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Южное сияние. Взгляд с МКС
Фото: Thomas Pesquet / ESA/NASA

«Луна была высокой и очень яркой, она освещала облака, создавая особую атмосферу», – поделился эмоциями Песке.

Аэрокосмический инженер рассказал, что наблюдал несколько полярных сияний во время своей нынешней миссии на МКС, запущенной 23 апреля этого года. Тем не менее, он подтвердил, что именно это сияние «принесло с собой нечто особенное» благодаря лунному свету.

Полярные сияния возникают, когда электрически заряженные солнечные частицы входят в атмосферу Земли и сталкиваются с частицами кислорода и азота. Южное сияние называют Aurora Australis – от латинского слова «южный», от которого получила свое название и Австралия. 

Песке входит в экипаж из семи космонавтов, которые в данный момент находятся на МКС. Международная космическая станция находится на высоте около 400 километров над Землей. 

Посмотрите на лучшие снимки с МКС по версии NASA.

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