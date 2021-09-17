Астронавт поделился потрясающими снимками полярного сияния с МКС

Аэрокосмический инженер рассказал, что наблюдал несколько полярных сияний во время своей нынешней миссии на МКС, запущенной 23 апреля этого года. Тем не менее, он подтвердил, что именно это сияние «принесло с собой нечто особенное» благодаря лунному свету.

Полярные сияния возникают, когда электрически заряженные солнечные частицы входят в атмосферу Земли и сталкиваются с частицами кислорода и азота. Южное сияние называют Aurora Australis – от латинского слова «южный», от которого получила свое название и Австралия.

Песке входит в экипаж из семи космонавтов, которые в данный момент находятся на МКС. Международная космическая станция находится на высоте около 400 километров над Землей.

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