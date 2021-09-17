Астронавт поделился потрясающими снимками полярного сияния с МКС

43-летний астронавт и аэрокосмический инженер Тома Песке поделился удивительными фотографиями, а также видеороликом «южного» сияния, которое от света полной Луны приобрело необычный голубоватый оттенок.
Полярное сияние, которое обычно переливается зеленым светом с красными и пурпурными всполохами, оказывается, может быть и бирюзовым – но такой эффект, кажется, возникает только при определенных условиях.
«Луна была высокой и очень яркой, она освещала облака, создавая особую атмосферу», – поделился эмоциями Песке.
Une aurore australe sous la lumière de la lune 🤩— Thomas Pesquet (@Thom_astro) September 14, 2021
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Clouds compete for attention in this aurora timelapse over a blue ocean.#MissionAlpha pic.twitter.com/r9y1t2MgPp
Аэрокосмический инженер рассказал, что наблюдал несколько полярных сияний во время своей нынешней миссии на МКС, запущенной 23 апреля этого года. Тем не менее, он подтвердил, что именно это сияние «принесло с собой нечто особенное» благодаря лунному свету.
Полярные сияния возникают, когда электрически заряженные солнечные частицы входят в атмосферу Земли и сталкиваются с частицами кислорода и азота. Южное сияние называют Aurora Australis – от латинского слова «южный», от которого получила свое название и Австралия.
Песке входит в экипаж из семи космонавтов, которые в данный момент находятся на МКС. Международная космическая станция находится на высоте около 400 километров над Землей.
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