Астронавт потерял зеркало во время выхода в открытый космос: видео

Небольшое зеркало оторвалось от скафандра командира Международной космической станции Криса Кэссиди во время выхода в открытый космос 26 июня 2020 года. Это произошло сразу после того, как Кэссиди начал работу над модернизацией энергосистем на внешней стороне станции.
Скафандры космонавтов оснащены зеркалами на каждом рукаве для лучшего обзора во время работы, поскольку их шлемы ограничивают поле зрения. Размеры зеркал составляют 7×12 сантиметров, а масса — всего 50 граммов.
Кэссиди осмотрел рукав скафандра и не нашел никаких причин, по которым зеркало могло оторваться. Позже представители NASA заявили, что потерянный предмет не представляет опасности для МКС и для выходов в открытый космос.
По данным NASA, вокруг Земли вращается около 20 тысяч различных обломков размером с бейсбольный мяч. Еще около полумиллиона обломков настолько малы, что их невозможно отследить. Все эти осколки движутся со скоростью свыше 28 000 километров в час, и даже небольшого кусочка орбитального мусора достаточно, чтобы повредить спутник или космический корабль.
Кэссиди и другой космонавт Боб Бенкен завершили первый из четырех намеченных выходов в открытый космос для модернизации энергосистемы станции. Они провели шесть часов и семь минут снаружи МКС, заменив пять стареющих никель-водородных (NiH2) батарей на две новые литий-ионные (Li-Ion) батареи. Следующий выход в открытый космос намечен на 1 июля.
Ранее российский стартап предложил решить проблему космического мусора с помощью необычного, и, главное, экономичного спутника-липучки.