Астронавт потерял зеркало во время выхода в открытый космос: видео

Кэссиди осмотрел рукав скафандра и не нашел никаких причин, по которым зеркало могло оторваться. Позже представители NASA заявили, что потерянный предмет не представляет опасности для МКС и для выходов в открытый космос.

По данным NASA, вокруг Земли вращается около 20 тысяч различных обломков размером с бейсбольный мяч. Еще около полумиллиона обломков настолько малы, что их невозможно отследить. Все эти осколки движутся со скоростью свыше 28 000 километров в час, и даже небольшого кусочка орбитального мусора достаточно, чтобы повредить спутник или космический корабль.

Кэссиди и другой космонавт Боб Бенкен завершили первый из четырех намеченных выходов в открытый космос для модернизации энергосистемы станции. Они провели шесть часов и семь минут снаружи МКС, заменив пять стареющих никель-водородных (NiH2) батарей на две новые литий-ионные (Li-Ion) батареи. Следующий выход в открытый космос намечен на 1 июля.

Ранее российский стартап предложил решить проблему космического мусора с помощью необычного, и, главное, экономичного спутника-липучки.