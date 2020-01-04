Астронавт вылечился от тромбоза во время полета на МКС

Вызвать в экстренных случаях скорую или добраться до ближайшей больницы порой бывает непросто, но что если вам нужна медицинская помощь, а вы находитесь на борту Международной космической станции? Именно такой случай произошел с астронавтом NASA, имя которого не раскрывается.

У астронавта во время пребывания на МКС был обнаружен тромбоз глубоких вен – сгусток крови в яремной вене на шее. Поскольку тромб мог переместиться в другие места, такие как легкие, сердечные сосуды или мозг, ситуация представляла опасность для жизни.

В NASA не могли предвидеть такую ситуацию, поэтому разработанного метода лечения тромбоза в невесомости у специалистов ведомства не оказалось. Они обратились к доктору медицинских наук и признанному специалисту по тромбозам Стефану Моллу.