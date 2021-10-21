Астронавты могут оседлать «Тихоходок»: концепт лунного мотоцикла

Прошло уже 50 лет с тех пор, как NASA впервые запустило на спутник Земли лунный автомобиль, на котором командир «Аполлона-15» Дэйв Скотт и его коллега-астронавт Джим Ирвин провели три часа, пересекая поверхность Луны в июле 1971 года.
Но каким будет новый транспорт, который станут использовать люди после высадки на Луне уже в этом десятилетии (если все пойдет так, как запланировано)?
Моторостроительная компания Hookie представила собственный концепт – мотоцикл, который позволит будущим астронавтам путешествовать со скоростью 15 километров в час. Электромобиль назвали «Тихоходкой» – в честь микроскопических «водяных медведей», которые могут выжить в экстремальных условиях, в том числе в открытом космосе.
«Тихоходка» сконструирована с использованием сверхлегких материалов и весит всего 134 кг. Она оснащена сменными безвоздушными карбоновыми шинами, установленными на алюминиевой клетке, что позволит «космическому экипажу преодолевать любые препятствия», говорят инженеры. В то же время конструкция лунного мотоцикла подразумевает возможность брать с собой различные типы оборудования.
Устройство работает от электричества и имеет запас хода 110 км. Также его можно легко разобрать, а передняя часть легко снимается за две минуты для экономии места. Сперва мотоцикл появился на эскизе российского дизайнера Андрея Фабишевского, который потом привлек внимание Hookie.
«Создав этот фантастический космический аппарат, мы хотим провести мысленный эксперимент, который также поднимает вопросы о нашем будущем: как будет выглядеть жизнь за пределами планет? Какие требования предъявляет космическое пространство к байку, который может путешествовать в космической тьме и в значительной степени зависит от оков гравитации над ледяной лунной пылью? Насколько далеки мы от таких сценариев? Этот проект игнорирует границы стран, континентов и ролевые стереотипы», – говорится в заявлении Hookie.
«Тихоходку» представили на выставке ADV: Overland в Автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе.
В рамках миссии Artemis 1 планируется беспилотный полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Полет с высадкой на Луну запланирован на 2024 год. Двое астронавтов пробудут на поверхности спутника нашей планеты около недели. Конечной целью миссии «Артемида» станет создание на Луне постоянной базы, рассчитанной на 15 лет эксплуатации. По планам NASA, это должно произойти после 2028 года.