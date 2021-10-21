Астронавты могут оседлать «Тихоходок»: концепт лунного мотоцикла

Прошло уже 50 лет с тех пор, как NASA впервые запустило на спутник Земли лунный автомобиль, на котором командир «Аполлона-15» Дэйв Скотт и его коллега-астронавт Джим Ирвин провели три часа, пересекая поверхность Луны в июле 1971 года.

Но каким будет новый транспорт, который станут использовать люди после высадки на Луне уже в этом десятилетии (если все пойдет так, как запланировано)?

Моторостроительная компания Hookie представила собственный концепт – мотоцикл, который позволит будущим астронавтам путешествовать со скоростью 15 километров в час. Электромобиль назвали «Тихоходкой» – в честь микроскопических «водяных медведей», которые могут выжить в экстремальных условиях, в том числе в открытом космосе.

«Тихоходка» сконструирована с использованием сверхлегких материалов и весит всего 134 кг. Она оснащена сменными безвоздушными карбоновыми шинами, установленными на алюминиевой клетке, что позволит «космическому экипажу преодолевать любые препятствия», говорят инженеры. В то же время конструкция лунного мотоцикла подразумевает возможность брать с собой различные типы оборудования.