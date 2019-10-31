Астронавты NASA пробудут на Луне 6 дней

30 октября на ежегодном собрании Группы анализа лунных исследований ученые NASA Джон Коннолли и Ники Веркхейзер рассказали о работе астронавтов на поверхности Луны.
Согласно планам NASA, два астронавта пробудут на Луне шесть с половиной дней. Это вдвое больше, чем самое длительное пребывание на спутнике Земли астронавтов миссии «Аполлон». За это время они могут совершить до четырех выходов на поверхность Луны в открытом космосе. Астронавты возьмут образцы водяного льда и проведут другие научные наблюдения.
Существенное отличие новой миссии от программы «Аполлон» состоит в том, что NASA намеревается предварительно разместить на поверхности Луны оборудование, в том числе ровер, которым после высадки смогут дистанционно управлять астронавты.
Планируется, что высадка будет произведена возле Южного полюса Луны, где находятся несколько постоянно затененных областей. Ученые рассчитывают найти у стен лунного кратера лед, который находится вне досягаемости солнечного света.
Коннолли заявил, что будущая миссия будет своеобразным тестом перед высадкой человека на Марс и подготовкой к долгосрочному присутствию на поверхности Луны.
По словам Грега Чейверса, инженера Центра космических полетов им. Маршалла, в ходе миссии планируется собрать от 35 до 100 кг образцов с поверхности Луны. Такие требования будут предъявляться для компаний, претендующих на постройку платформы для NASA, поскольку у корабля «Орион», который доставит астронавтов на спутник Земли, нет места для ящика с образцами пород.
До 2030 года NASA планирует отправить на Луну команду из четырех астронавтов для 14-дневной миссии. Но пока Конгресс США еще не одобрил даже финансирование ближайшей миссии, которая должна стартовать в 2024 году.
Люди высаживались на поверхности Луны в общей сложности шесть раз в рамках космической программы «Аполлон», которую развертывало NASA с 1969 по 1972 гг.