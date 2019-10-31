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Космос

Астронавты NASA пробудут на Луне 6 дней

31 октября 2019
Миссия "Артемида"
Фото: nasa.gov
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства поделилось подробностями будущей лунной миссии «Артемида».

30 октября на ежегодном собрании Группы анализа лунных исследований ученые NASA Джон Коннолли и Ники Веркхейзер рассказали о работе астронавтов на поверхности Луны.

Согласно планам NASA, два астронавта пробудут на Луне шесть с половиной дней. Это вдвое больше, чем самое длительное пребывание на спутнике Земли астронавтов миссии «Аполлон». За это время они могут совершить до четырех выходов на поверхность Луны в открытом космосе. Астронавты возьмут образцы водяного льда и проведут другие научные наблюдения.

Существенное отличие новой миссии от программы «Аполлон» состоит в том, что NASA намеревается предварительно разместить на поверхности Луны оборудование, в том числе ровер, которым после высадки смогут дистанционно управлять астронавты.

Фрагмент карты Луны
На этой карте отмечены места потенциальной высадки космического корабля «Орион» на поверхности Луны.

Планируется, что высадка будет произведена возле Южного полюса Луны, где находятся несколько постоянно затененных областей. Ученые рассчитывают найти у стен лунного кратера лед, который находится вне досягаемости солнечного света.

Коннолли заявил, что будущая миссия будет своеобразным тестом перед высадкой человека на Марс и подготовкой к долгосрочному присутствию на поверхности Луны.

По словам Грега Чейверса, инженера Центра космических полетов им. Маршалла, в ходе миссии планируется собрать от 35 до 100 кг образцов с поверхности Луны. Такие требования будут предъявляться для компаний, претендующих на постройку платформы для NASA, поскольку у корабля «Орион», который доставит астронавтов на спутник Земли, нет места для ящика с образцами пород.

До 2030 года NASA планирует отправить на Луну команду из четырех астронавтов для 14-дневной миссии. Но пока Конгресс США еще не одобрил даже финансирование ближайшей миссии, которая должна стартовать в 2024 году.

Люди высаживались на поверхности Луны в общей сложности шесть раз в рамках космической программы «Аполлон», которую развертывало NASA с 1969 по 1972 гг.