Астронавты NASA пробудут на Луне 6 дней

Планируется, что высадка будет произведена возле Южного полюса Луны, где находятся несколько постоянно затененных областей. Ученые рассчитывают найти у стен лунного кратера лед, который находится вне досягаемости солнечного света.

Коннолли заявил, что будущая миссия будет своеобразным тестом перед высадкой человека на Марс и подготовкой к долгосрочному присутствию на поверхности Луны.

По словам Грега Чейверса, инженера Центра космических полетов им. Маршалла, в ходе миссии планируется собрать от 35 до 100 кг образцов с поверхности Луны. Такие требования будут предъявляться для компаний, претендующих на постройку платформы для NASA, поскольку у корабля «Орион», который доставит астронавтов на спутник Земли, нет места для ящика с образцами пород.

До 2030 года NASA планирует отправить на Луну команду из четырех астронавтов для 14-дневной миссии. Но пока Конгресс США еще не одобрил даже финансирование ближайшей миссии, которая должна стартовать в 2024 году.

Люди высаживались на поверхности Луны в общей сложности шесть раз в рамках космической программы «Аполлон», которую развертывало NASA с 1969 по 1972 гг.