Астроном-любитель открыл новый спутник Юпитера

Астроном-любитель Кай Ли обнаружил ранее неизвестный спутник Юпитера после тщательного изучения старых изображений, полученных 3,6-метровым телескопом Canada-France-Hawaii Telescope в 2003 году.
Он проанализировал снимки и нашел трех потенциальных кандидатов в луны газового гиганта, однако последующие наблюдения исключили два объекта, третий же действительно оказался спутником Юпитера. Ли высчитал параметры орбиты объекта и на протяжении 2018 года наблюдал его именно в том месте, где ожидал увидеть.
В общей сложности Ли наблюдал объект, получивший обозначение S/2003 J 24, а также EJc0061, 76 раз в трех разных обсерваториях. S/2003 J 24 стал 80-м известным спутником Юпитера. Он относится к Карме, группе ретроградных нерегулярных спутников Юпитера, имеющих одинаковые орбиты и, возможно, общее происхождение. Название группы взято по названию крупнейшего объекта в ней.
Новый спутник имеет 23-ю звездную величину, что очень далеко за пределами, доступными невооруженному глазу. Размеры объекта еще только предстоит оценить, однако в среднем объекты Карме имеют диаметр 3-4 километра.
У Юпитера могут быть десятки или даже сотни неоткрытых спутников, вращающихся вокруг него. Эта массивная планета может похвастаться значительным гравитационным полем, которое позволяет ей захватывать космический мусор на свою орбиту.