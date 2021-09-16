Астроном-любитель запечатлел очень яркую вспышку на Юпитере

Бразильский астроном-любитель Хосе Луис Перейра запечатлел яркую вспышку на Юпитере в понедельник вечером (13 сентября) и увековечил в истории огненную смерть астероида в атмосфере планеты.
Перейра установил свое оборудование в Сан-Каэтану-ду-Сул, в юго-восточном бразильском штате Сан-Паулу. Как и во многие другие ночи, он стремился сфотографировать Юпитер и снять видео для программы DeTeCt, которая помогает обнаружить и охарактеризовать столкновения с планетами.
Погода не слишком способствовала наблюдениям, но Перейра не сдавался, собирая серию из 25 видеороликов о Юпитере, без промежутка времени между ними.
Астроном загрузил видео в DeTeCt и лег спать. Утром следующего дня программа предупредила о высокой вероятности удара, а затем подтвердила, что первое видео действительно зафиксировало столкновение небесного тела с Юпитером.
Перейра отправил информацию Марку Делькруа из Французского астрономического общества, который подтвердил выводы DeTeCt.
Это восьмое зарегистрированное столкновение с Юпитером с 1 июля 1994 года, когда фрагменты расколотой кометы Шуме́йкеров — Ле́ви 9 (D/1993 F2) врезались в планету и оставили после себя заметные темные шрамы.
Астроном добавил, что его система наблюдений состоит из следующих компонентов: телескоп Newtonian 275mm f / 5,3 с камерой QHY5III462C, плюс окуляр Televue Powermate 5x (f / 26,5) и режущий фильтр IRUV.