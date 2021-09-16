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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Космос

Астроном-любитель запечатлел очень яркую вспышку на Юпитере

National Geographic Россия
16 сентября 2021
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Фото: José Luis Pereira
Такие события происходят часто, но гораздо реже фиксируются на камеру.

Бразильский астроном-любитель Хосе Луис Перейра запечатлел яркую вспышку на Юпитере в понедельник вечером (13 сентября) и увековечил в истории огненную смерть астероида в атмосфере планеты.

Перейра установил свое оборудование в Сан-Каэтану-ду-Сул, в юго-восточном бразильском штате Сан-Паулу. Как и во многие другие ночи, он стремился сфотографировать Юпитер и снять видео для программы DeTeCt, которая помогает обнаружить и охарактеризовать столкновения с планетами.

Погода не слишком способствовала наблюдениям, но Перейра не сдавался, собирая серию из 25 видеороликов о Юпитере, без промежутка времени между ними.

«Я заметил свечение в первом видео, но не обратил на него особого внимания. Чтобы не останавливать съемку из опасения ухудшения погодных условий, я не проверял первое видео», — Хосе Луис Перейра.

Астроном загрузил видео в DeTeCt и лег спать. Утром следующего дня программа предупредила о высокой вероятности удара, а затем подтвердила, что первое видео действительно зафиксировало столкновение небесного тела с Юпитером.

Перейра отправил информацию Марку Делькруа из Французского астрономического общества, который подтвердил выводы DeTeCt.

«Для меня это был момент невероятных эмоций, так как я много лет искал запись [такого] события», — Хосе Луис Перейра.

Это восьмое зарегистрированное столкновение с Юпитером с 1 июля 1994 года, когда фрагменты расколотой кометы Шуме́йкеров — Ле́ви 9 (D/1993 F2) врезались в планету и оставили после себя заметные темные шрамы.

Астроном добавил, что его система наблюдений состоит из следующих компонентов: телескоп Newtonian 275mm f / 5,3 с камерой QHY5III462C, плюс окуляр Televue Powermate 5x (f / 26,5) и режущий фильтр IRUV.

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