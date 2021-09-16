Астроном-любитель запечатлел очень яркую вспышку на Юпитере

Бразильский астроном-любитель Хосе Луис Перейра запечатлел яркую вспышку на Юпитере в понедельник вечером (13 сентября) и увековечил в истории огненную смерть астероида в атмосфере планеты.

Перейра установил свое оборудование в Сан-Каэтану-ду-Сул, в юго-восточном бразильском штате Сан-Паулу. Как и во многие другие ночи, он стремился сфотографировать Юпитер и снять видео для программы DeTeCt, которая помогает обнаружить и охарактеризовать столкновения с планетами.

Погода не слишком способствовала наблюдениям, но Перейра не сдавался, собирая серию из 25 видеороликов о Юпитере, без промежутка времени между ними.