Астрономический август: противостояния планет-гигантов и крупный метеорный поток

Август — настоящий праздник для любителей звездного неба. Пришло время для самого яркого звездопада в году: на протяжении всего месяца действует метеорный поток из созвездия Персей, притом условия наблюдения будут благоприятные: молодая Луна не создаст помех.
В ночь максимума с 12 на 13 августа при ясной погоде можно насчитать до 110 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту. После этого активность будет постепенно спадать, но до 23-24 августа небо еще будут прорезать метеоры из хвоста кометы Свифта-Таттла.
Персеиды — это белые яркие метеоры, летящие со скоростью около 60 км/с. Они равномерно распределены по всему небу, поэтому смотреть можно в любом направлении. Свечение некоторых из них длится до нескольких секунд, и такие метеоры называют болидами. Лучшее время для наблюдений — с полуночи до рассвета.
В августе продолжается великолепная возможность для наблюдений серебристых облаков. Их ещё называют ночными светящимися: заметить их можно только в сумерках. Эти легкие и тонкие облака состоят из ледяных кристалликов, возникают на высоте 76-85 км над поверхностью Земли и потому являются самыми высокими облаками в атмосфере.
Август 2021 года — лучшее время для наблюдения планет-гигантов. 2 августа Сатурн вступит в противостояние с Солнцем: она будет находиться на наименьшей дистанции 1,34 миллиардов километров от Земли. Противостояния Сатурна повторяются каждые 378 дней.
Кроме того, 20 августа самая большая планета Солнечной системы, Юпитер, тоже вступит в противостояние с Солнцем. При наблюдениях с Земли газовый гигант достигнет максимального блеска в -2,9 звездной величины, что сделает его третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры. Расстояние от Земли составит 600,4 миллионов километров, и даже в бинокль можно будет разглядеть рядом с ним четыре главных спутника: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.
В южной части августовского неба доминирует Летний Треугольник, образованный яркими звездами Вегой, Денебом и Альтаиром, вблизи горизонта располагается Змееносец. В области зенита находится созвездие Цефей, к востоку от него — Кассиопея, ниже — Персей, а Млечный Путь тянется с юга к северо-востоку, проходя вблизи зенита.
24 августа — необычная астрономическая дата. В этот день 2006 года Международный астрономический союз впервые дал определение термину «планета», и Плутон оказался не соответствующим этим характеристикам. С этого момента он признан карликовой планетой — крупнейшей из известных в Солнечной системе.