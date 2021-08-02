Астрономический август: противостояния планет-гигантов и крупный метеорный поток

Август — настоящий праздник для любителей звездного неба. Пришло время для самого яркого звездопада в году: на протяжении всего месяца действует метеорный поток из созвездия Персей, притом условия наблюдения будут благоприятные: молодая Луна не создаст помех.

В ночь максимума с 12 на 13 августа при ясной погоде можно насчитать до 110 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту. После этого активность будет постепенно спадать, но до 23-24 августа небо еще будут прорезать метеоры из хвоста кометы Свифта-Таттла.