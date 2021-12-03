Астрономический декабрь: сразу два звездопада

Последний месяц уходящего года богат на астрономические события, но несколько факторов осложнят или даже исключат их наблюдение. Самым ярким явлением звездного неба должен был стать метеорный поток Геминиды: он действует с 4 по 17 декабря с пиком активности в ночь с 13 на 14 декабря. В это время ожидается до 120 метеоров в час, то есть по два в минуту! Однако условия сложатся неблагоприятные: близкая к полнолунию Луна «засветит» небо.
В те годы, когда Луна не мешает любоваться звездопадом, любители астрономии отчетливо видят яркие белые метеоры. Их поток летит не навстречу Земле, а догоняет ее, потому скорость метеоров невысокая: около 35 км/с. Радиант расположен вблизи яркой звезды Кастор в созвездии Близнецы, по которому и назван поток.
Но в отличие от большинства других метеорных потоков, прародителем Геминид является не комета, а объект 3200 Фаэтон (3200 Phaethon), открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа. Он не является кометой: у него нет ни комы, ни хвоста. Астрономы относят его к промежуточным объектам.
Еще один декабрьский звездопад, Урсиды, тоже совпадает с полнолунием. Его пик приходится на самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря, когда ожидается до 10 метеоров в час. Его родоначальницей является периодическая комета 8P/Туттля (8P/Tuttle). Урсиды можно наблюдать только в Северном полушарии; при благоприятных условиях – в течение всей ночи над северным горизонтом, так как радиант находится недалеко от Северного Полюса Мира, в созвездии Малая Медведица.
А солнечное затмение, которое произойдет 4 декабря между 08:29 и 12:36 по московскому времени, будет видно только на юге Антарктиды, Южной Африки и Атлантики, при этом полная фаза, которая продлится 1 минуту 54 секунды, будет доступна для наблюдений лишь с территории Антарктиды.
Но не следует думать, что все астрономические события декабря будут омрачены помехами и препятствиями: к Земле приближается комета, которая станет самой яркой в этом году. Ее называют Леонарда, или Leonard (C/2021 A1). 12 декабря 2021 года она пройдет в 35 миллионах километров от нашей планеты. Даже если она достигнет звездной величины 5,5 (+5,5ᵐ) – это уже сделает ее видимой невооруженным взглядом в темном и свободном от светового загрязнения небе, но астрономы прогнозируют, что яркость будет еще выше.
Солнце до 18 декабря движется по созвездию Змееносец, а затем переходит в созвездие Стрелец. 21 декабря 2021 года в 18:59 мск его склонение достигает минимума (23,5 градуса к югу от небесного экватора), и это – момент зимнего солнцестояния и начала астрономической зимы. Это самый короткий световой день года в Северном полушарии Земли, а затем светило начнет свой путь по направлению к весне, и каждый последующий день будет дарить нам немного больше света. Уж к 1 января 2022 года продолжительность светового дня увеличится на 7 минут.
Высоко на северо-западе в зимнем ночном небе будут видны Кассиопея и Цефей, на севере низко над горизонтом – Лебедь и Лира, а под ковшом Малой Медведицы – созвездие Дракон. На юго–востоке хорошо заметны Близнецы, откуда появятся Геминиды, а также Сириус – α Большого Пса; –1,46m ( звездной величины). Это самая яркая видимая с Земли звезда после Солнца.
Посмотрите на кольцеобразное солнечное затмение 2021 года, которое могли наблюдать миллионы людей по всей планете.