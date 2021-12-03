Астрономический декабрь: сразу два звездопада

Но в отличие от большинства других метеорных потоков, прародителем Геминид является не комета, а объект 3200 Фаэтон (3200 Phaethon), открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа. Он не является кометой: у него нет ни комы, ни хвоста. Астрономы относят его к промежуточным объектам.

Еще один декабрьский звездопад, Урсиды, тоже совпадает с полнолунием. Его пик приходится на самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря, когда ожидается до 10 метеоров в час. Его родоначальницей является периодическая комета 8P/Туттля (8P/Tuttle). Урсиды можно наблюдать только в Северном полушарии; при благоприятных условиях – в течение всей ночи над северным горизонтом, так как радиант находится недалеко от Северного Полюса Мира, в созвездии Малая Медведица.

А солнечное затмение, которое произойдет 4 декабря между 08:29 и 12:36 по московскому времени, будет видно только на юге Антарктиды, Южной Африки и Атлантики, при этом полная фаза, которая продлится 1 минуту 54 секунды, будет доступна для наблюдений лишь с территории Антарктиды.