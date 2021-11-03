Астрономический ноябрь: частное затмение Луны и метеорный поток Леониды

С 6 по 30 ноября небо прочерчивают метеоры из потока Леониды: это остатки кометы 55P/Темпеля — Туттля, которая каждые 33 года приближается к Солнцу. В периоды активности Леониды бомбардируют земную атмосферу с интенсивностью более 3000 метеоров в час. Самый крупный метеорный дождь наблюдался в 1966 году, когда каждый час вспыхивало до 100 000 метеоров, а столь же зрелищное событие 1883 года было увековечено художниками того времени.
В этом году такой активности не предвидится: на пике, в ночь с 17 на 18 ноября, ожидается около 15 метеоров в час в зените. Метеоры Леонид яркие и быстрые; их скорость достигает 71 км/сек. Для их наблюдения необходимо безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки. И поскольку 19 ноября Луна окажется в своей полной фазе — условия для того, чтобы любоваться Леонидами, сложатся неблагоприятные.
По данным Международной метеорной организации, вплоть до 2030 года пик этого ноябрьского потока не превысит 15-20 метеоров в час. В 2031 и 2064 годах, когда комета вновь вернется к Солнцу, возможны усиления активности Леонид до 100 и чуть больше метеоров в час. А следующий мощный звездопад может повториться лишь в 2099 году.
Зато ночное звездное небо ноября представит яркую картину великолепных зимних созвездий. После полуночи на востоке из-за горизонта поднимается Лев с яркой звездой Регул, а на северо-востоке высоко над горизонтом располагается Большая Медведица. В южной части неба недалеко от зенита можно полюбоваться созвездием Персей, слева от него — Возничий, под ним — Телец, а высоко на юго-востоке видны Близнецы.
Уран 5 ноября окажется в точке противостояния Солнцу, его будет хорошо видно в телескоп на протяжении всего месяца. Венера заметна вечером у горизонта на юге в созвездии Стрелец, а Меркурий 29 ноября пройдет верхнее соединение с Солнцем, потому наблюдаться будет только в начале и середине месяца.
Раз в полгода происходят затмения Солнца и Луны; период между ними — две недели. Во время этих небесных «спектаклей» Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля — то лунное. В случае, если Луна заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок — это астрономическое явление называют полным затмением Луны. Однако Луна может не полностью зайти в тень Земли, тогда такие затмения называются частными теневыми лунными затмениями.
19 ноября 2021 года произойдет частное теневое затмение Луны. Почти вся Луна зайдет в тень Земли, и это затмение можно назвать «почти полным», так как большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок. Однако в Москве зрелище недоступно: наблюдать это явление смогут только жители Дальневосточных регионов России.
Наибольшая фаза затмения, которая будет практически полной (0,97), ждет жителей забайкальских регионов, но следует учитывать, что это событие выпадает на ранний вечер, когда сильно ослабившая яркость Луна будет видна низко над горизонтом на еще светлом небе.
Посмотрите, как выглядит полное затмение Суперлуны.