Астрономический ноябрь: частное затмение Луны и метеорный поток Леониды

В этом году такой активности не предвидится: на пике, в ночь с 17 на 18 ноября, ожидается около 15 метеоров в час в зените. Метеоры Леонид яркие и быстрые; их скорость достигает 71 км/сек. Для их наблюдения необходимо безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки. И поскольку 19 ноября Луна окажется в своей полной фазе — условия для того, чтобы любоваться Леонидами, сложатся неблагоприятные.

По данным Международной метеорной организации, вплоть до 2030 года пик этого ноябрьского потока не превысит 15-20 метеоров в час. В 2031 и 2064 годах, когда комета вновь вернется к Солнцу, возможны усиления активности Леонид до 100 и чуть больше метеоров в час. А следующий мощный звездопад может повториться лишь в 2099 году.