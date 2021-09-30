Астрономический октябрь: два звездопада и День темной материи

Небо в октябре не часто создает хорошие условия для наблюдения, но тем не менее второй месяц осени считается самым «космическим». Помимо множества астрономических явлений, в это время отмечаются тематические праздники.
С 1999 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН проходит Всемирная неделя космоса (World Space Week): 4-10 октября. Эти дни выбраны не случайно: 4 октября 1957 года в СССР был осуществлен запуск первого в мире искусственного спутника Земли, что открыло космическую эру в истории человечества. Спутник летал 92 дня (до 4 января 1958 года), совершив 1440 оборотов вокруг Земли и преодолев около 60 миллионов километров. Кроме того, 7 октября 1959 года была получена первая в мире фотография обратной стороны Луны: ее сделала советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3», а 10 октября 1846 года британский астроном Уильям Лассел открыл Тритон — самый крупный спутник Нептуна.
В это же время действует периодический поток Дракониды. Он не относится к самым мощным: на пике может быть 5-15 метеоров в час, как ожидается в 2021 году. Но иногда звездные дожди бывают очень интенсивными. В 1998 году кратковременная вспышка активности достигала 700 метеоров в час и наблюдалась на Дальнем Востоке и в Сибири. Родоначальница потока — комета 21P/Джакобини-Циннера, и рост активности происходит, когда она близка к перигелию.
В октябре после захода Солнца радиант Драконид находится рядом с астеризмом Голова Дракона высоко над северо-западным горизонтом всю ночь, а к восходу склоняется к северному горизонту. К моменту максимума Драконид-2021 Луна пройдет фазу новолуния, и ее свет не будет мешать наблюдению метеоров. Лучшее время — это вечер 8 октября, сразу после захода Солнца. Метеоры Драконид имеют красноватый оттенок и медленную скорость, что помогает «опознать» их на ночном небе.
Зато любоваться следующим октябрьским звездопадом, Орионидами, будет сложнее: в ночь его максимума с 21 на 22 октября Луна близка к фазе полнолуния.
Свое название метеорный поток получил от созвездия Орион, в котором находится его радиант. Сами метеоры достаточно быстрые, часто оставляют следы и обычно имеют белый цвет, хотя иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры с яркостью около +2,5 m звездной величины. В этом году на пике ожидается до 20 метеоров в час.
Всемирный день темной материи (Dark Matter Day) отмечается 31 октября, и его называют «научным хэллоуином». Темная материя — одна из самых интересных загадок Вселенной. Она не излучает и не поглощает свет, но при этом оказывает гравитационное воздействие на движение звезд и галактик. Научное сообщество предложило посвятить этому явлению отдельный праздник в 2017 году.
А 25 октября 1671 года, 350 лет назад, Джованни Кассини открыл Япет — спутник Сатурна. Узнайте больше об этом необычном небесном объекте.