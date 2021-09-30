Астрономический октябрь: два звездопада и День темной материи

Небо в октябре не часто создает хорошие условия для наблюдения, но тем не менее второй месяц осени считается самым «космическим». Помимо множества астрономических явлений, в это время отмечаются тематические праздники.

С 1999 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН проходит Всемирная неделя космоса (World Space Week): 4-10 октября. Эти дни выбраны не случайно: 4 октября 1957 года в СССР был осуществлен запуск первого в мире искусственного спутника Земли, что открыло космическую эру в истории человечества. Спутник летал 92 дня (до 4 января 1958 года), совершив 1440 оборотов вокруг Земли и преодолев около 60 миллионов километров. Кроме того, 7 октября 1959 года была получена первая в мире фотография обратной стороны Луны: ее сделала советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3», а 10 октября 1846 года британский астроном Уильям Лассел открыл Тритон — самый крупный спутник Нептуна.