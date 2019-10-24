Астрономы нашли чудовищную галактику возрастом 12,5 миллиарда лет

О том, что такие объекты должны существовать, было известно давно, но наблюдать их ранее не удавалось. Опубликованное в Astrophysical Journal открытие дает новое понимание первых шагов роста некоторых из самых больших галактик во вселенной.
Кристина Уильямс, астроном из Аризонского университета, заметила слабое световое пятно во время наблюдения космоса с помощью комплекса ALMA — 66 радиотелескопов, расположенных высоко в чилийских горах. ALMA позволяет фиксировать электромагнитное излучение с миллиметровыми и субмиллиметровыми длинами волн. Такие волны используют при изучении процессов образования и эволюции галактик. В диапазоне длинных волн загадочное свечение не проявлялось.
По оценкам астрофизиков, сигналу от этого объекта потребовалось 12,5 миллиарда лет, чтобы достичь Земли. Излучение, замеченное учеными, скорее всего было вызвано свечением частиц пыли, нагретых формирующимися в глубине моложой галактики звездами. Гигантские облака пыли скрывают свет самих звезд, скрывая галактику практически полностью.
По словам авторов, открытие может разрешить давний астрономический вопрос: сколько галактик, растущих в очень высоком темпе, существует во Вселенной?
Учёные сравнивают галактику с мифическим созданием — обнаружение следов Йети свидетельствует или о невероятной удаче, или о том, что подобные монстры скрываются повсюду. Обнаружение галактики-гиганта тоже пока сулит неопределённость — удача это или проблема пока не ясно.