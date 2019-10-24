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Космос

Астрономы нашли чудовищную галактику возрастом 12,5 миллиарда лет

24 октября 2019
Космический Йети
Фото: Christina Williams/University of Arizona, Ivo Labbe/Swinburne
«Космический Йети» скрывался за пеленой космической пыли.

О том, что такие объекты должны существовать, было известно давно, но наблюдать их ранее не удавалось. Опубликованное в Astrophysical Journal открытие дает новое понимание первых шагов роста некоторых из самых больших галактик во вселенной.

Кристина Уильямс, астроном из Аризонского университета, заметила слабое световое пятно во время наблюдения космоса с помощью комплекса ALMA — 66 радиотелескопов, расположенных высоко в чилийских горах. ALMA позволяет фиксировать электромагнитное излучение с миллиметровыми и субмиллиметровыми длинами волн. Такие волны используют при изучении процессов образования и эволюции галактик. В диапазоне длинных волн загадочное свечение не проявлялось. 

«Казалось, будто свет вообще не связан с какой-либо известной галактикой. Галактика была невидима на любой другой длине волны — вероятно, она находится очень далеко и скрыта за облаками пыли», — Кристина Уильямс.

По оценкам астрофизиков, сигналу от этого объекта потребовалось 12,5 миллиарда лет, чтобы достичь Земли. Излучение, замеченное учеными, скорее всего было вызвано свечением частиц пыли, нагретых формирующимися в глубине моложой галактики звездами. Гигантские облака пыли скрывают свет самих звезд, скрывая галактику практически полностью.

По словам авторов, открытие может разрешить давний астрономический вопрос: сколько галактик, растущих в очень высоком темпе, существует во Вселенной?

«Объект на самом деле является исполинской галактикой, в которой столько же звезд, сколько в нашем Млечном пути. Однако она полна активности и образует новые звезды в 100 раз быстрее, чем наша галактика», – Иво Лаббе из Технологического университета Суинберна.

Учёные сравнивают галактику с мифическим созданием — обнаружение следов Йети свидетельствует или о невероятной удаче, или о том, что подобные монстры скрываются повсюду. Обнаружение галактики-гиганта тоже пока сулит неопределённость — удача это или проблема пока не ясно.