Астрономы нашли чудовищную галактику возрастом 12,5 миллиарда лет

О том, что такие объекты должны существовать, было известно давно, но наблюдать их ранее не удавалось. Опубликованное в Astrophysical Journal открытие дает новое понимание первых шагов роста некоторых из самых больших галактик во вселенной.

Кристина Уильямс, астроном из Аризонского университета, заметила слабое световое пятно во время наблюдения космоса с помощью комплекса ALMA — 66 радиотелескопов, расположенных высоко в чилийских горах. ALMA позволяет фиксировать электромагнитное излучение с миллиметровыми и субмиллиметровыми длинами волн. Такие волны используют при изучении процессов образования и эволюции галактик. В диапазоне длинных волн загадочное свечение не проявлялось.