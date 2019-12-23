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Космос

В центре галактики нашли «космическую конфету»

23 декабря 2019
Космический леденец
Скопление плотных газовых облаков приняло форму гигантского леденца.

Скопление состоит из гигантских облаков плотного газа и пыли с низкой температурой. Эти облака — строительный материал для десятков миллионов звезд, подобных Солнцу.

Астрономы дали скоплению неофициальное название «космическая конфета», поскольку в центре фотографии находится легко различимая «карамельная трость», раскинувшаяся на 190 световых лет. Она состоит из набора длинных тонких нитей ионизированного газа, излучающих радиоволны.

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NASA’s Goddard Space Flight Center The Sickle (серп)
«Когда ты видишь такое, ощущаешь, что столкнулся с особенными силами природы во Вселенной», – Йоханнес Стагун, ученый из Университета Джонса Хопкинса.

Это изображение включает наблюдения с использованием прибора GISMO, спроектированного и изготовленного в Центре космических полетов имени Годдарда NASA. GISMO наблюдает микроволны с длиной волны 2 миллиметра, что позволяет исследовать галактику в переходной зоне между инфракрасным светом и более длинными радиоволнами.