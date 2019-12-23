В центре галактики нашли «космическую конфету»

Скопление состоит из гигантских облаков плотного газа и пыли с низкой температурой. Эти облака — строительный материал для десятков миллионов звезд, подобных Солнцу.
Астрономы дали скоплению неофициальное название «космическая конфета», поскольку в центре фотографии находится легко различимая «карамельная трость», раскинувшаяся на 190 световых лет. Она состоит из набора длинных тонких нитей ионизированного газа, излучающих радиоволны.
Это изображение включает наблюдения с использованием прибора GISMO, спроектированного и изготовленного в Центре космических полетов имени Годдарда NASA. GISMO наблюдает микроволны с длиной волны 2 миллиметра, что позволяет исследовать галактику в переходной зоне между инфракрасным светом и более длинными радиоволнами.