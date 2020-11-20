Астрономы не смогли объяснить происхождение половины света во Вселенной

Пять лет назад космический корабль New Horizons прошел мимо Плутона и углубился в пояс Койпера. Сейчас он находится на расстоянии более 6 миллиардов километров от Солнца — это достаточно далеко, чтобы фиксировать световой сигнал от самой Вселенной, а не от Солнечной системы.

Так, вокруг Земли и во внутренней части Солнечной системы пространство заполнено частицами пыли, которые освещаются Солнцем, создавая рассеянное свечение по всему небу. Но там, где находится New Horizons, пыль не проблема, к тому же солнечный свет намного слабее.

Этим и решила воспользоваться группа астрономов, в том числе Тод Лауэр из Национальной оберватории Китт-Пик в Аризоне, чтобы попытаться выяснить, насколько космос темный, если исключить свет от звезд и галактик.

Чтобы попытаться обнаружить слабое свечение Вселенной, исследователи проанализировали фотографии, полученные с помощью простого телескопа и камеры New Horizons.