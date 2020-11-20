Астрономы не смогли объяснить происхождение половины света во Вселенной
Пять лет назад космический корабль New Horizons прошел мимо Плутона и углубился в пояс Койпера. Сейчас он находится на расстоянии более 6 миллиардов километров от Солнца — это достаточно далеко, чтобы фиксировать световой сигнал от самой Вселенной, а не от Солнечной системы.
Так, вокруг Земли и во внутренней части Солнечной системы пространство заполнено частицами пыли, которые освещаются Солнцем, создавая рассеянное свечение по всему небу. Но там, где находится New Horizons, пыль не проблема, к тому же солнечный свет намного слабее.
Этим и решила воспользоваться группа астрономов, в том числе Тод Лауэр из Национальной оберватории Китт-Пик в Аризоне, чтобы попытаться выяснить, насколько космос темный, если исключить свет от звезд и галактик.
Чтобы попытаться обнаружить слабое свечение Вселенной, исследователи проанализировали фотографии, полученные с помощью простого телескопа и камеры New Horizons.
Затем исследователи обработали эти изображения, чтобы удалить все известные источники видимого света. После того, как они вычли свет звезд, а также рассеянный свет от Млечного Пути и любой рассеянный свет, который мог быть результатом огрех камеры, у них остался свет, исходящий из-за пределов нашей галактики.
После этого они исключили и свет, который мог принадлежать более далеким галактикам. И даже после этого на снимках осталось еще много необъяснимого света.
Фактически, количество света, исходящего от таинственных источников, было примерно равно количеству света, исходящего от известных галактик, говорит Марк Постман, астроном из Научного института в Балтиморе. Так что, возможно, есть нераспознанные галактики «или какой-то другой источник света, о котором мы еще не знаем».
Несколько лет назад астрофизик из Рочестерского технологического института Майкл Земков и его коллеги проводили аналогичный анализ данных New Horizons. Они использовали меньшее количество изображений, но полученные ими результаты соотносятся с настоящим исследованием.
Тем не менее, Земков считает, что работа Лауэра и его коллег «действительно солидная».
Так откуда же исходит свет? Земков попытался порассуждать на эту тему. Возможно, говорит он, на окраинах Вселенной гораздо больше маленьких тусклых карликовых галактик и других слабых областей, которые такие инструменты, как космический телескоп «Хаббл», не могут обнаружить, и поэтому ученые просто не знают о них.
Или, может быть, там больше пыли, чем ожидали ученые, которая мешает измерениям. Есть и более экзотическое объяснение — какое-то неизвестное явление во Вселенной, которое создает видимый свет. Возможно, это даже связано с темной материей, которая оказывает гравитационное притяжение на видимую материю, но никогда не наблюдалась напрямую.
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