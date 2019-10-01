Астрономы обнаружили древнейшие галактики. Их свет шел к Земле 13 миллиардов лет

Астрономы обнаружили самую древнюю группу галактик из известных науке. Они относятся к периоду ранней Вселенной. Открытие стало возможным лишь недавно, поскольку свет, испускаемый звездами галактик, только сейчас достиг Земли.

Команда ученых объединила наблюдения с телескопов Subaru, Keck и Gemini. Они обнаружили скопление из 12 галактик возрастом 13 миллиардов лет, то есть они образовались, когда вселенной было около 800 миллионов лет, что составляет 6% ее возраста.

В плотно упакованных скоплениях галактик звездообразование имеет тенденцию задерживаться, но в этом протокластере произошло обратное: здесь плотность звезд в 15 раз выше, чем ожидалось.

Одной из 12 галактик была Химико, гигантский объект с огромным газообразным телом, обнаруженный телескопом Subaru в 2009 году

«Разумно искать протокластер около массивного объекта, такого как Химико. Однако нас удивило, что эта галактика расположена не в сердце протокластера, а на его краю, в 500 миллионах световых лет от центра», – сказал Масами Оучи, член команды из Национальной астрономической обсерватории Японии и Токийского университета, открывший Химико в 2009 году.

Астрономы надеются, что новое открытие поможет прояснить картину и объяснить, как положение вещей во вселенной изменилось за 13 миллиардов лет, чтобы создать ту кластерную вселенную, которую мы видим сегодня.