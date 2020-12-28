Астрономы обнаружили направленный радиосигнал от Проксимы Центавра

Частота сигнала сдвигается и вверх, и вниз, что говорит о внеземном происхождении. Узконаправленный пучок радиоволн транслировался на протяжении 30 часов.

В Breakthrough Listen сообщили, что «тщательно исследуют» природу сигнала и пытаются понять, не был ли он вызван помехами. Пока самым вероятным объяснением сигнала является либо ранее неизвестный источник земных помех, либо явление вроде естественного радиоизлучения системы с сильным магнитным полем. Не исключено, что сигнал вообще исходил от источника, находящегося за Проксимой Центавра.

При этом руководитель отдела анализа сигналов София Шейх отметила, что сигнал проходил через «множество фильтров», используемых для улавливания помех и природных явлений. Это первое наблюдение подобного сигнала с момента фиксации сигнала «Wow!» в 1977 году, который тоже напоминал техносигнатуру.

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