Астрономы обнаружили направленный радиосигнал от Проксимы Центавра
Как сообщает The Guardian, астрономы, ищущие радиосигналы от инопланетных цивилизаций, обнаружили «интригующий сигнал» со стороны Проксимы Центавра, ближайшей к Солнцу звездной системы.
Исследователи все еще готовят документ об открытии, и полные данные еще не обнародованы. Однако известно, что сигнал представляет собой узкий луч радиоволн 980 МГц, обнаруженный в апреле и мае 2019 года на телескопе Паркса в Австралии.
Телескоп Паркса является частью проекта Breakthrough Listen по поиску радиосигналов от технологических источников за пределами Солнечной системы. Сигнал 980 МГц появился один раз и больше никогда не обнаруживался. Эта частота важна, потому что в этой полосе радиоволн обычно отсутствуют сигналы от искусственных кораблей и спутников.
Частота сигнала сдвигается и вверх, и вниз, что говорит о внеземном происхождении. Узконаправленный пучок радиоволн транслировался на протяжении 30 часов.
В Breakthrough Listen сообщили, что «тщательно исследуют» природу сигнала и пытаются понять, не был ли он вызван помехами. Пока самым вероятным объяснением сигнала является либо ранее неизвестный источник земных помех, либо явление вроде естественного радиоизлучения системы с сильным магнитным полем. Не исключено, что сигнал вообще исходил от источника, находящегося за Проксимой Центавра.
При этом руководитель отдела анализа сигналов София Шейх отметила, что сигнал проходил через «множество фильтров», используемых для улавливания помех и природных явлений. Это первое наблюдение подобного сигнала с момента фиксации сигнала «Wow!» в 1977 году, который тоже напоминал техносигнатуру.
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