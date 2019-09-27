Астрономы обнаружили планету, которая не должна существовать

Красный карлик GJ 3512 находится на расстоянии 30 световых лет от нас. Хотя звезда составляет лишь около одной десятой массы Солнца, вокруг нее вращается гигантская планета.

«Вокруг таких звезд должны быть только планеты размером с Землю или несколько более массивные суперземли», – говорит Кристоф Мордасини, профессор Университета Берна и один из ведущих мировых экспертов в области теории формирования планет.

Масса найденной планеты составляет примерно две массы Юпитера и, следовательно, она по крайней мере на один порядок массивней, чем планеты, предсказанные теоретическими моделями для таких маленьких звезд.

Таинственная планета была обнаружена испано-германским исследовательским консорциумом CARMENES, который занимается поиском планет вокруг мельчайших звезд. Работа ведется из обсерватории Калар Альто на высоте 2100 м на юге Испании.

Поскольку это открытие было настолько неожиданным, CARMENES связался, в частности, с Кристофом Мордасини, чтобы обсудить вероятные сценарии формирования гигантской экзопланеты.

Мордасини предполагает, что эта планета появилась в результате гравитационного коллапса.

«Часть газового диска, в которой формируются планеты, разрушается непосредственно под действием собственной гравитационной силы. Но почему планета не продолжала расти и мигрировать ближе к звезде в этом случае? Вы могли бы ожидать и того, и другого, будь у газового диска достаточно массы, чтобы стать нестабильным под действием силы тяжести. Поэтому планета GJ 3512b – это важное открытие, которое должно улучшить наше понимание того, как планеты образуются вокруг таких звезд», – говорит Мордасини.