Астрономы определили орбиту самого далекого объекта Солнечной системы
Астрономы подтвердили, что объект слабой светимости, обнаруженный в 2018 году и получивший прозвище Фарфараут (Farfarout), действительно является самым удаленным из всех обнаруженных в Солнечной системе. Объект только что получил предварительное обозначение Международного астрономического союза.
Впервые Фарфараут, что можно перевести как «сверхдалекий», был замечен в январе 2018 года телескопом Subaru, расположенным на щитовом вулкане Мауна-Кеа на острове Гавайи. Его первооткрыватели определили, что объект находится очень далеко, но не могли сказать, насколько.
Шеппард и его коллеги, Дэвид Толен из Гавайского университета и Чед Трухильо из Университета Северной Аризоны после открытия Фарфарута приступили к наблюдениям за ним с помощью телескопа Gemini North (также расположенном на Мауна-Кеа) и телескопов Magellan в Чили. Они определили, что объект находится в 132 астрономических единиц от Солнца. Для сравнения Плутон находится примерно в 39 а. е. от нашей звезды.
Предыдущий рекордсмен по прозвищу «Далекий» был обнаружен той же командой. Предварительно обозначенный как 2018 VG18, он находится в 124 а. е. от Солнца.
Однако орбита Фарфараута очень вытянута. В самой дальней точке своей орбиты этот объект находится в 175 а.е от Солнца, а в самой ближней — всего в 27 а.е. Фарфараут даже пересекает орбиту Нептуна, что может дать представление об истории внешней Солнечной системы.
Основываясь на его яркости и расстоянии от Солнца, команда определила, что размер объекта в поперечнике составляет около 400 километров, что вписывается в нижнюю границу того, что Международный астрономический союз (МАС) определяет как карликовая планета.
Центр малых планет МАС в Массачусетсе дал Фарфарауту предварительное обозначение 2018 AG37. Самый далекий известный член Солнечной системы получит официальное название после того, как будет собрано больше наблюдений, а его орбита станет еще более уточненной в ближайшие годы.
Авторы исследования уверены, что еще более далекие объекты еще предстоит обнаружить на окраинах Солнечной системы, и что этот рекорд расстояния продержится недолго.
«Только с развитием больших цифровых камер на очень больших телескопах за последние несколько лет стало возможным эффективно обнаруживать очень далекие объекты, такие как Фарфараут. Даже несмотря на то, что некоторые из этих далеких объектов довольно большие — размером с карликовую планету — они очень тусклые из-за их огромного расстояния от Солнца. Фарфараут — лишь верхушка айсберга объектов в очень далекой Солнечной системе», — заключает Шеппард.
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