Астрономы определили орбиту самого далекого объекта Солнечной системы

Астрономы подтвердили, что объект слабой светимости, обнаруженный в 2018 году и получивший прозвище Фарфараут (Farfarout), действительно является самым удаленным из всех обнаруженных в Солнечной системе. Объект только что получил предварительное обозначение Международного астрономического союза.

Впервые Фарфараут, что можно перевести как «сверхдалекий», был замечен в январе 2018 года телескопом Subaru, расположенным на щитовом вулкане Мауна-Кеа на острове Гавайи. Его первооткрыватели определили, что объект находится очень далеко, но не могли сказать, насколько.