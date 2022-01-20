Астрономы открыли необычный тип сверхновой звезды. Она первая в своем роде

Международная группа ученых обнаружила первую в своем роде сверхновую звезду, которая до этого существовала лишь в теории. Среди исследователей были эксперты из Gran Telescopio Canarias (GTC или Grantecan), входящего в Канарский институт астрофизики (IAC).

В недалеком прошлом открытие сверхновой – взорвавшейся звезды – считалось редким случаем. Сегодня передовые измерительные приборы и методы анализа позволяют ежедневно регистрировать до пятидесяти таких взрывов. Это также повысило вероятность того, что исследователи смогут обнаружить более редкие типы взрывов, которые до сих пор существовали только в теории.

В новом исследовании астрономы обнаружили сверхновую, которую никогда раньше не наблюдали. Она представляет собой взрыв звезды Вольфа-Райе, типа высокоразвитой массивной звезды, которая теряет большое количество массы из-за сильных звездных ветров.

Ядро каждой звезды подпитывается ядерным синтезом, в котором ядра более легких элементов сливаются вместе, образуя более тяжелые элементы. Слияние четырех ядер водорода приводит к образованию атома гелия, а объединение нескольких ядер гелия приводит к образованию углерода, кислорода и так далее. Последним элементом, который естественным образом образуется в результате ядерного синтеза, является железо, обладающее наиболее стабильным атомным ядром.