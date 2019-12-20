Подтверждено существование сверхлёгких планет. Их плотность меньше чем у гусиного пера

В Солнечной системе нет и пары одинаковых планет, однако мы можем разбить их на классы. Земля, Венера, Меркурий и Марс относятся к твердотельным мирам; Сатурн и Юпитер — газовые гиганты; Нептун и Уран — ледяные великаны, а Плутон и Церера являются обладателями скромного титула карликовых планет.

При всем разнообразии, в Солнечной системе нет ничего подобного тому, что обнаружили астрономы в системе звезды Kepler 51, расположенной в 2600 световых годах от нас. Три планеты, вращающиеся вокруг нее, имеют невероятную особенность: их плотность ниже 0,1 грамма на кубический сантиметр — для сравнения, средняя плотность гусиного пера составляет 0,36 г/см3. Величина этих планет сопоставима с размером Юпитером, но при этом, их масса равна 1% от массы ближайшего к нам газового гиганта. В заявлениях прессе ученые сравнивают их плотность с сахарной ватой.