Астрономы получили снимки, где скрывается гигантская черная дыра

Астрономы сделали самые глубокие и четкие изображения центра Млечного Пути, что позволило с беспрецедентной точностью оценить массу гигантской черной дыры в сердце нашей галактики.

Наблюдения Млечного Пути, проведенные с помощью Интерферометра Очень Большого Телескопа (VLTI) в Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили, также выявили ранее неизвестную звезду, вращающуюся вокруг черной дыры Стрелец A *.

Очень Большой Телескоп — одна из самых современных оптических космических обсерваторий. Состоящая из четырех основных телескопов, каждый диаметром 8,2 метра, и четырех вспомогательных телескопов, диаметром 1,8 м, обсерватория может обнаруживать звездные объекты в четыре миллиарда раз слабее, чем-то, что можно увидеть невооруженным глазом.

Метод, называемый интерферометрией, позволяет астрономам объединить свет, проходящий через четыре основных телескопа, в одно изображение. По словам исследователей, астрономы используют интерферометрию в течение многих лет, но ее последняя итерация обеспечивает 20-кратное улучшение резкости и детализации по сравнению с изображениями, полученными с помощью отдельных телескопов.