Астрономы сделали потрясающие снимки самого сердца Млечного Пути

Обычно эта область скрыта от наблюдений космической пылью, но ученым удалось туда заглянуть и запечатлеть происходящую там красоту – например, сверхмассивную черную дыру и взрыв сверхновой.

Центр нашей Галактики скрыт большим облаком космической пыли, что затрудняет его наблюдение оптическими приборами, но радиоволны способны проникнуть сквозь эту пыль. Ученые объединили 20 отдельных радионаблюдений в 100-мегапиксельную «мозаику» беспрецедентной четкости и глубины. Фото показывают центр Млечного Пути, который находится примерно в 25 000 световых годах от Земли.

Чтобы создать это изображение, астрономы использовали 200 часов времени на телескопе MeerKAT. Состоящий из 64 антенн, разбросанных по диаметру 8 километров, MeerKAT является самым чувствительным радиотелескопом в мире. Над изображением работала международная группа ученых под руководством Южноафриканской радиоастрономической обсерватории (SARAO).

Яркими цветами на снимке показаны регионы сильного радиоизлучения, серый фон соответствует участкам с менее интенсивным излучением. Изображение также включает звездные питомники, вспыхивающие звезды и хаотичную область вокруг сверхмассивной черной дыры Стрельцом А*, масса которой примерно в 4 миллиона раз превышает массу Солнца. Также видны многочисленные компактные источники радиоволн, многие из которых могут быть сверхмассивными черными дырами в центрах галактик далеко за пределами нашей.

Редкий, почти идеальный сферический остаток сверхновой, обнаруженный на краю мозаики MeerKAT Фото: SARAO

Новая мозаика также выявила почти 1000 таинственных нитей, которые простираются до 150 световых лет в длину и обладают сильными магнитными полями. Эти нити расположены парами и пучками, часто сложены на одинаковом расстоянии друг от друга, как струны на арфе.

Эти нити обнаружил более 35 лет назад астрофизик Фархад Юсеф-Заде из Северо-Западного университета в Эванстоне, но их происхождение до сих пор остается загадкой. Новое изображение выявило в 10 раз больше нитей, чем было известно ранее, и, возможно, это поможет ученым приблизиться к пониманию природы этого явления.

На этом изображении доминирует сложное перистое излучение из суперпузыря в центре Галактики. Его пересекает Радиодуга, комплекс множества параллельных радионитей. Радиопузырь прижимается к диффузной области Стрельца А в нижнем центре изображения. Яркая точка рядом с центром этой области – Стрелец A*, черная дыра массой 4 миллиона солнечных Фото: SARAO

«Теперь мы, наконец, видим общую картину – панорамный вид, заполненный множеством нитей. Простое изучение нескольких нитей затрудняет какой-либо реальный вывод о том, что они собой представляют и откуда взялись. Это водораздел в продвижении нашего понимания этих структур», – Фархад Юсеф-Заде.

Новые результаты подтверждают, что все эти нити обладают магнитным полем, намного более сильным, чем мы обычно ожидаем от галактики. Теперь «нам нужна теоретическая модель, чтобы объяснить, как магнитное поле усиливается до таких высоких значений», – говорит Юсеф-Заде.

В центре изображения – то, что осталось от сверхновой G359.1-0,5. Слева находится объект, известный как «Мышь», который, по мнению ученых, может быть пульсаром, выброшенным в результате взрыва сверхновой. В правом верхнем углу находится одна из самых длинных и самых известных радиоволн, известная как «Змея» Фото: SARAO

Многое еще остается неизвестным об этих нитях, например, движутся ли они или меняются со временем. Тем не менее, новые результаты показывают, что длины волн света, излучаемого нитями, различаются гораздо больше, чем то, что видно из остатков сверхновых. Это позволяет предположить, что они имеют различное происхождение.

В настоящее время исследователи идентифицируют и каталогизируют каждую нить, отмечая такие детали, как их угол, кривая, магнитное поле, спектр и интенсивность. Понимание этих свойств может дать астрофизическому сообществу больше информации об их неуловимой природе.