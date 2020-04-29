Астрономы спрогнозировали вспышку от взаимодействия двух черных дыр с точностью до четырех часов

Из-за неправильной орбиты черная дыра сталкивается с диском в разное время в течение 12-летнего цикла. Иногда вспышки появляются всего через год; в других случаях через 10 лет. Попытки смоделировать орбиту и предсказать, когда возникнут вспышки, заняли десятилетия, но в 2010 году ученые создали модель, которая смогла предсказать их возникновение с точностью до одной-трех недель. Они продемонстрировали, что их модель была правильной, предсказав появление вспышки в декабре 2015 года с точностью до трех недель.

В 2018 году группа ученых во главе с Лэнкесваром Деем, аспирантом Института фундаментальных исследований Тата в Мумбаи, опубликовала статью с еще более подробной моделью, которая, как они утверждали, сможет предсказать время будущих вспышек с точностью до четырех часов. В новом исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal Letters, эти ученые сообщают, что их точный прогноз вспышки, произошедшей 31 июля 2019 года, подтверждает, что модель верна.

Однако у исследователей возникли сложности с непосредственным наблюдением этой вспышки, поскольку галактика OJ 287 оказалась вне поля зрения всех наземных телескопов и аппаратов на околоземной орбите, загороженная Солнцем. Единственным, кто смог наблюдать вспышку, оказался «Спитцер», который был снят с эксплуатации в январе 2020 года.

После 16 лет работы «Спитцер» оказался на орбите на расстоянии 254 миллионов километров от Земли, что более чем в 600 раз больше, чем расстояние Луны от нашей планеты. «Спитцер» мог наблюдать за системой с 31 июля (в тот же день, когда ожидалась вспышка) до начала сентября, когда OJ 287 стал видимым для телескопов на Земле.