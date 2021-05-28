Астрономы заглянули в центр Млечного пути: завораживающее фото

Центр нашей галактики находится всего в 25 800 световых годах от Земли, однако в него чрезвычайно сложно заглянуть — этот регион окутан толстыми облаками пыли и газа, которые перекрывают некоторые длины волн света.
Тем не менее способы увидеть то, что скрыто от наших глаз, все же есть. Для этого астрономы используют мощные инструменты, которые настроены на невидимые волны за пределами узких возможностей нашего зрения.
Используя мощный космический телескоп Chandra X-ray Observatory и радиотелескоп MeerKAT, астрономы дали нам именно такой вид. Они объединили эти изображения в панорамную мозаику, которая показывает потоки перегретого газа и магнитные поля с «беспрецедентной» детализацией.
В новой статье астроном Дэниел Ван из Массачусетского университета в Амхерсте (США) подробно описал эти особенности, включая одну особенно интригующую нить, которая ярко светится как в рентгеновских, так и в радиоволновых диапазонах, переплетенных между собой.
Во время этого процесса, который перестраивает магнитное поле, магнитная энергия преобразуется в кинетическую энергию и тепло. Обычно этот процесс недостаточно энергичен, чтобы производить рентгеновские лучи, но магнитные поля в центре Галактики намного мощнее.
Расположение нитей на краях пузырьков предполагает, что магнитное пересоединение может быть вызвано столкновениями между облаками газа. Когда материал отталкивается от вспышки в центре Галактики, он сталкивается с газом в межзвездной среде, что, в свою очередь, вызывает пересоединение.
«Это может частично отвечать за нагрев газа в регионе и предполагает некоторые интересные выводы. Поскольку большинство событий пересоединения будут слишком слабыми или слишком рассредоточенными в рентгеновских лучах, чтобы их можно было обнаружить с помощью наших текущих методов, вполне вероятно, что G0,17-0,41 представляет собой «только верхушку айсберга пересоединения в центре Галактики», — пишет Ван.
По словам Вана, поскольку события пересоединения могут играть роль в нагреве межзвездной плазмы, ускорении космических лучей, межзвездной турбулентности и формировании межзвездных структур, волокна, подобные G0.17-0.41, могут быть отличной лабораторией для понимания физики межзвездного магнитного пересоединения.