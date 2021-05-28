Астрономы заглянули в центр Млечного пути: завораживающее фото

Центр нашей галактики находится всего в 25 800 световых годах от Земли, однако в него чрезвычайно сложно заглянуть — этот регион окутан толстыми облаками пыли и газа, которые перекрывают некоторые длины волн света.

Тем не менее способы увидеть то, что скрыто от наших глаз, все же есть. Для этого астрономы используют мощные инструменты, которые настроены на невидимые волны за пределами узких возможностей нашего зрения.

Используя мощный космический телескоп Chandra X-ray Observatory и радиотелескоп MeerKAT, астрономы дали нам именно такой вид. Они объединили эти изображения в панорамную мозаику, которая показывает потоки перегретого газа и магнитные поля с «беспрецедентной» детализацией.

В новой статье астроном Дэниел Ван из Массачусетского университета в Амхерсте (США) подробно описал эти особенности, включая одну особенно интригующую нить, которая ярко светится как в рентгеновских, так и в радиоволновых диапазонах, переплетенных между собой.