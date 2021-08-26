Астрономы значительно расширили список потенциально обитаемых экзопланет

Астрономы определили новый класс экзопланет, сильно отличающихся от нашей, но способный поддерживать жизнь. По мнению ученых, это открытие может значительно ускорить поиск жизни за пределами Солнечной системы.

В поисках жизни в космосе астрономы в основном искали планеты с такими же размерами, массой, температурой и составом атмосферы, как у Земли. Однако астрономы из Кембриджского университета считают, что существуют более многообещающие возможности.

Исследователи определили новый класс пригодных для жизни планет, получивший название «Гайкеи». Это горячие, покрытые океаном планеты с богатой водородом атмосферой, которые более многочисленны, чем планеты земного типа.

Авторы работы утверждают, что обнаружение биосигнатур жизни за пределами Солнечной системы в течение следующих двух или трех лет является реальной возможностью. Кроме того, эти планеты имеют гораздо более широкую «зону Златовласки» — область, в системе Звезды, позволяющей поддерживать жизнь.