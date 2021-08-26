Астрономы значительно расширили список потенциально обитаемых экзопланет

Астрономы определили новый класс экзопланет, сильно отличающихся от нашей, но способный поддерживать жизнь. По мнению ученых, это открытие может значительно ускорить поиск жизни за пределами Солнечной системы.
В поисках жизни в космосе астрономы в основном искали планеты с такими же размерами, массой, температурой и составом атмосферы, как у Земли. Однако астрономы из Кембриджского университета считают, что существуют более многообещающие возможности.
Исследователи определили новый класс пригодных для жизни планет, получивший название «Гайкеи». Это горячие, покрытые океаном планеты с богатой водородом атмосферой, которые более многочисленны, чем планеты земного типа.
Авторы работы утверждают, что обнаружение биосигнатур жизни за пределами Солнечной системы в течение следующих двух или трех лет является реальной возможностью. Кроме того, эти планеты имеют гораздо более широкую «зону Златовласки» — область, в системе Звезды, позволяющей поддерживать жизнь.
Многие из основных кандидатов в Гайкеи, идентифицированные исследователями, больше и горячее, чем Земля, но все же обладают характеристиками, позволяющими содержать большие океаны, которые могут поддерживать микробную жизнь, подобную той, которая встречается в некоторых из самых экстремальных водных сред Земли.
Планеты Гайкеи могут быть в 2,6 раза больше Земли и иметь температуру атмосферы почти до 200 °C, но их океанические условия могут быть аналогичны условиям, способствующим микробной жизни в океанах нашей планеты.
Планеты такого размера преобладают в известной популяции экзопланет, хотя они не были изучены так подробно, как Суперземли. Эти миры довольно распространены, а это означает, что самые многообещающие места для поиска жизни в других частях галактики могли скрываться у всех на виду.
Пытаясь определить, каковы условия на планете за много световых лет от нас, астрономам сначала нужно выяснить, находится ли планета в обитаемой зоне своей звезды, а затем искать молекулярные сигнатуры, чтобы сделать вывод об атмосферной и внутренней структуре планеты, которая определяют состояние поверхности, наличие океанов и потенциал для жизни.
Астрономы также ищут определенные биосигнатуры, которые могут указывать на возможность существования жизни. Чаще всего это кислород, озон, метан и закись азота, которые в больших количествах присутствуют на Земле. Есть также ряд других биомаркеров, таких как метилхлорид и диметилсульфид, которых меньше на Земле, но они могут быть многообещающими индикаторами жизни на планетах с богатой водородом атмосферой.
Исследователи обнаружили, что ряд следов наземных биомаркеров, которые, как ожидается, будут присутствовать в атмосферах планет Гайкеи, будут легко обнаружены с помощью спектроскопических наблюдений в ближайшем будущем. Большие размеры, более высокие температуры и богатые водородом атмосферы этих миров делают их атмосферные сигнатуры гораздо более заметными, чем у планет земного типа.
Для начала команда определила значительную выборку потенциальных планет Гайкеи, которые стали первыми кандидатами для подробного изучения с помощью телескопов следующего поколения, таких как космический телескоп Джеймса Уэбба. Все они вращаются вокруг красных карликов на расстоянии 35-150 световых лет от нас, что довольно близко по астрономическим стандартам.
«Обнаружение биосигнатур изменит наше понимание жизни во Вселенной. Мы должны открыто говорить о том, где мы ожидаем найти жизнь и то, какую форму она может принять, поскольку природа продолжает удивлять нас зачастую невообразимыми способами», — пишут исследователи.