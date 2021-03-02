Атмосфера Земли лишится кислорода через миллиард лет

Ученые из Технологического института Джорджии и Университета Тохо исследовали долгосрочную стабильность атмосферного кислорода Земли. Авторы работы создали модель, учитывающую климат планеты, биологические и геологические процессы и даже яркость Солнца, оценив, как при разных параметрах будет меняться уровень кислорода в атмосфере.

Исследователи обнаружили, что насыщенная кислородом атмосфера Земли, скорее всего, просуществует еще миллиард лет, прежде чем уступит место принципиально иному составу — скорее всего, метану. Предположительно, через 1,1 миллиарда лет уровень кислорода может упасть до одного процента от нынешнего атмосферного уровня.

Основной причиной дезоксигенации станет Солнце. Ожидается, что с возрастом наша родительская звезда станет ярче и разогреется, что приведет к повышению температуры поверхности Земли и разрушению углекислого газа в атмосфере. Эти два фактора убьют растения, лишив планету основного источника кислорода.