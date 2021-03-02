Атмосфера Земли лишится кислорода через миллиард лет
Ученые из Технологического института Джорджии и Университета Тохо исследовали долгосрочную стабильность атмосферного кислорода Земли. Авторы работы создали модель, учитывающую климат планеты, биологические и геологические процессы и даже яркость Солнца, оценив, как при разных параметрах будет меняться уровень кислорода в атмосфере.
Исследователи обнаружили, что насыщенная кислородом атмосфера Земли, скорее всего, просуществует еще миллиард лет, прежде чем уступит место принципиально иному составу — скорее всего, метану. Предположительно, через 1,1 миллиарда лет уровень кислорода может упасть до одного процента от нынешнего атмосферного уровня.
Основной причиной дезоксигенации станет Солнце. Ожидается, что с возрастом наша родительская звезда станет ярче и разогреется, что приведет к повышению температуры поверхности Земли и разрушению углекислого газа в атмосфере. Эти два фактора убьют растения, лишив планету основного источника кислорода.
Эта атмосфера будущего в конечном итоге будет иметь поразительное сходство с атмосферой древнего прошлого. По оценкам ученых, лишь 2,4 миллиарда лет назад фотосинтезирующие микробы, а затем и растения начали наполнять атмосферу кислородом в больших количествах, открыв путь для возникновения многоклеточной жизни.
Поскольку кислород так неразрывно связан с жизнью на Земле, астрономы долгое время считали его полезным признаком для поиска в атмосферах экзопланет, где он может указывать на существование внеземной жизни.
Теперь становится все яснее, что недостаточно искать миры, которые находятся в нужной точке пространства — правильный момент времени играет не менее важную роль. Исследователи подсчитали, что кислород может быть обнаружен в атмосфере только в течение 20–30 процентов от общего срока жизни планеты.
Авторы предполагают, что есть и другие потенциальные биосигнатуры, на которые также следует обратить внимание. Одним из них может быть богатая метаном органическая дымка, которая, по прогнозам, будет висеть в воздухе Земли в далеком посткислородном будущем. И, что самое интригующее, это очень похоже на атмосферу Титана, крупнейшего спутника Сатурна.