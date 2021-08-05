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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Космос

Австралийские ученые нашли в космосе «танцующих призраков»

Анастасия Баринова
05 августа 2021
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Фото: Jayanne English, Ray Norris/EMU/Dark Energy Survey
Объяснения их природы у специалистов нет.

Астрофизики из Университета Западного Сиднея и национального научного агентства Австралии CSIRO обнаружили странные облака электронов, которые находятся на расстоянии около миллиарда световых лет от нас. За свой загадочный облик эти скопления получили прозвище «танцующие призраки».

«Когда мы впервые увидели „танцующих призраков“, мы понятия не имели, что это такое. После нескольких недель работы мы выяснили, что видим две „родительские“ галактики. В их центрах находятся две сверхмассивные черные дыры, выбрасывающие струи электронов, которые затем изгибаются в гротескные формы под действием межгалактического ветра», — ведущий исследователь, профессор Рэй Норрис.

Однако это открытие поставило перед учеными новые вопросы. Не известно, откуда дует ветер, почему он так запутан, и что вызывает потоки радиоизлучения. Специалистам потребуется провести еще множество наблюдений и создать различные компьютерные модели.

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Jayanne English, Ray Norris/EMU/Dark Energy Survey

«Призраки» найдены с помощью телескопа ASKAP на базе CSIRO. Он использует новую технологию чрезвычайно высокой скорости съемки, что делает его одним из лучших в мире инструментов для картирования неба в радиоволнах.

В прошлом году этот телескоп за 10 дней обнаружил более миллиона новых галактик. Работа ведется в рамках проекта по составлению Эволюционной карты Вселенной (EMU).

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