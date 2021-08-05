Австралийские ученые нашли в космосе «танцующих призраков»

«Призраки» найдены с помощью телескопа ASKAP на базе CSIRO. Он использует новую технологию чрезвычайно высокой скорости съемки, что делает его одним из лучших в мире инструментов для картирования неба в радиоволнах.

В прошлом году этот телескоп за 10 дней обнаружил более миллиона новых галактик. Работа ведется в рамках проекта по составлению Эволюционной карты Вселенной (EMU).