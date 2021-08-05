Австралийские ученые нашли в космосе «танцующих призраков»

Астрофизики из Университета Западного Сиднея и национального научного агентства Австралии CSIRO обнаружили странные облака электронов, которые находятся на расстоянии около миллиарда световых лет от нас. За свой загадочный облик эти скопления получили прозвище «танцующие призраки».
Однако это открытие поставило перед учеными новые вопросы. Не известно, откуда дует ветер, почему он так запутан, и что вызывает потоки радиоизлучения. Специалистам потребуется провести еще множество наблюдений и создать различные компьютерные модели.
«Призраки» найдены с помощью телескопа ASKAP на базе CSIRO. Он использует новую технологию чрезвычайно высокой скорости съемки, что делает его одним из лучших в мире инструментов для картирования неба в радиоволнах.
В прошлом году этот телескоп за 10 дней обнаружил более миллиона новых галактик. Работа ведется в рамках проекта по составлению Эволюционной карты Вселенной (EMU).