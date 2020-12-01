Австралийский радиотелескоп за 10 дней обнаружил более миллиона новых галактик

Астрономы из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) нанесли на карту около миллиона ранее неоткрытых галактик за пределами Млечного Пути в рамках самого подробного обзора южного неба Rapid ASKAP Continuum Survey (RACS), когда-либо проводившегося с помощью радиоволн.
Исследование было проведено с помощью австралийского радиоинтерферометра Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP). ASKAP представляет собой комплекс из 36 антенн диаметром 12 метров каждая, объединенных в один радиотелескоп.
На выполнение предыдущих подобных обзоров уходили годы, тогда как RACS завершил задачу менее чем за две недели, побив все рекорды скорости. Собранные данные позволили получить изображения в пять раз более чувствительные и вдвое более подробные, чем предыдущие.
Первой подробной радиокартой южного неба, которая включает в себя все, что телескоп может увидеть из своего местоположения в Южном полушарии, была система обзора неба Molonglo Sky Survey. Завершенный в 2006 году, этот обзор занял почти 10 лет и произвел наблюдение 25 процентов всего неба. RACS исследовал 83 процента неба за 10 дней.
С помощью обзора RACS исследователи получили 903 изображения, на каждое из которых потребовалось время экспозиции 15 минут. Затем их объединили в одну карту, охватывающую всю территорию.
Астрономы, работавшие над каталогом, идентифицировали около трех миллионов галактик, что в 10 с лишним раз больше, чем удалось проекту Molonglo Sky Survey.
Карты неба предоставляют астрономам важный контекст для исследований и статистических данных. Они могут сказать нам, как ведут себя определенные галактики, например, существуют ли они в скоплениях спутников или дрейфуют в космосе самостоятельно.
Возможность провести обзор всего неба менее чем за две недели открывает многочисленные возможности для исследований.
Например, мало что известно о том, как меняется радионебо с течением времени от дней до месяцев. Теперь мы можем регулярно пересматривать каждую из трех миллионов галактик, указанных в каталоге RACS, чтобы отслеживать любые изменения.
Ожидается, что в ближайшие несколько лет ASKAP проведет еще более чувствительные исследования в различных диапазонах длин волн.
Изображения, полученные в ходе исследования, можно скачать в полном разрешении из архива данных ASKAP.