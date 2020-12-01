Австралийский радиотелескоп за 10 дней обнаружил более миллиона новых галактик

Астрономы из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) нанесли на карту около миллиона ранее неоткрытых галактик за пределами Млечного Пути в рамках самого подробного обзора южного неба Rapid ASKAP Continuum Survey (RACS), когда-либо проводившегося с помощью радиоволн.

Исследование было проведено с помощью австралийского радиоинтерферометра Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP). ASKAP представляет собой комплекс из 36 антенн диаметром 12 метров каждая, объединенных в один радиотелескоп.

На выполнение предыдущих подобных обзоров уходили годы, тогда как RACS завершил задачу менее чем за две недели, побив все рекорды скорости. Собранные данные позволили получить изображения в пять раз более чувствительные и вдвое более подробные, чем предыдущие.