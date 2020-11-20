Авторы сенсационного открытия о возможной жизни на Венере объявили об ошибке в данных

В сентябре международная группа астрономов попала в заголовки медиа, сообщив об обнаружении фосфина — потенциального маркера жизни — в атмосфере планеты. Вслед за этим некоторые исследователи поставили под сомнения их наблюдения и выводы. Теперь та же команда повторно проанализировала часть своих данных, сославшись на ошибку обработки в исходном наборе. Исследователи подтвердили сигнал фосфина, но сообщили, что он слабее, чем было заявлено ранее.
Повторный анализ, основанный на наблюдениях радиотелескопа на Большой миллиметровой / субмиллиметровой решетке Атакамы (ALMA) в Чили, показал, что средний уровень фосфина на Венере составляет около одной части на миллиард — примерно одну седьмую от более ранней оценки. В отличие от своего первоначального отчета, теперь ученые описывают открытие фосфина на Венере как предварительное. Это первый публичный ответ исследователей на критику, выдвинутую в их адрес за последние два месяца.
В своем сентябрьском отчете команда использовала данные ALMA и телескопа Джеймса Клерка Максвелла (JCMT) на Гавайях. Джейн Гривз, астроном из Кардиффского университета, Великобритания, говорит, что она и ее коллеги переделали работу, потому что узнали, что исходные данные ALMA содержали ложный сигнал, который мог повлиять на результаты. Исправленные данные были размещены в статье на сервере препринтов arxiv.org.
По словам Гривз и ее коллег, данные ALMA показывают спектральную характеристику фосфина — молекулы, состоящей из одного атома фосфора и трех атомов водорода. Они отмечают, что никакое другое соединение не может объяснить эти данные.
Фосфин, или фосфористый водород на Земле производят анаэробные бактерии, которые могут жить и получать энергию при полном отсутствии кислорода. Любое другое происхождение фосфина в настоящее время неизвестно. Поэтому в 2019 году астробиологи признали фосфористый водород потенциальным биомаркером.
Повторный анализ показал, что концентрации фосфина в атмосфере Венеры иногда достигают пяти частей на миллиард. Это означает, что уровни газа могут со временем расти и уменьшаться в разных местах на планете, сказала Гривз. Эта ситуация аналогична всплескам метана, появляющимся на Марсе.
Откуда берется фосфин, остается загадкой. Даже на уровне одной части на миллиард его слишком много, чтобы это можно было объяснить извержениями вулканов на поверхности планеты или ударами молний в атмосфере.
Единственный космический корабль, который в настоящее время вращается вокруг Венеры, японский «Акацуки», не имеет инструментов, которые могли бы помочь в прояснении этих вопросов. Индийская организация космических исследований планирует миссию на Венеру, которая будет запущена в 2025 году и потенциально может иметь инструменты, способные искать фосфин.
Исследователи изучают многие другие аспекты Венеры, говорит Дэвид Гринспун, астробиолог из Института планетологии в Вашингтоне. «Есть 1001 причина вернуться на Венеру, и, если фосфин „уйдет“ в результате дальнейших наблюдений и анализа, по-прежнему будет 1000 причин, чтобы вернуться», — говорит он.
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