Авторы сенсационного открытия о возможной жизни на Венере объявили об ошибке в данных

В сентябре международная группа астрономов попала в заголовки медиа, сообщив об обнаружении фосфина — потенциального маркера жизни — в атмосфере планеты. Вслед за этим некоторые исследователи поставили под сомнения их наблюдения и выводы. Теперь та же команда повторно проанализировала часть своих данных, сославшись на ошибку обработки в исходном наборе. Исследователи подтвердили сигнал фосфина, но сообщили, что он слабее, чем было заявлено ранее.

Повторный анализ, основанный на наблюдениях радиотелескопа на Большой миллиметровой / субмиллиметровой решетке Атакамы (ALMA) в Чили, показал, что средний уровень фосфина на Венере составляет около одной части на миллиард — примерно одну седьмую от более ранней оценки. В отличие от своего первоначального отчета, теперь ученые описывают открытие фосфина на Венере как предварительное. Это первый публичный ответ исследователей на критику, выдвинутую в их адрес за последние два месяца.

В своем сентябрьском отчете команда использовала данные ALMA и телескопа Джеймса Клерка Максвелла (JCMT) на Гавайях. Джейн Гривз, астроном из Кардиффского университета, Великобритания, говорит, что она и ее коллеги переделали работу, потому что узнали, что исходные данные ALMA содержали ложный сигнал, который мог повлиять на результаты. Исправленные данные были размещены в статье на сервере препринтов arxiv.org.

По словам Гривз и ее коллег, данные ALMA показывают спектральную характеристику фосфина — молекулы, состоящей из одного атома фосфора и трех атомов водорода. Они отмечают, что никакое другое соединение не может объяснить эти данные.